Nasdaq возобновит торги акциями бывшей Yandex N.V. 21 октября 2024 года

Тикер компании — NBIS.Американская биржа Nasdaq уведомила Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), что планирует возобновить торги её акциями класса А 21 октября 2024 года, сообщила последняя.18 октября Nebius опубликует презентацию для инвесторов, а 31 октября намерена объявить свои финансовые результаты за третий квартал 2024-го.Nasdaq приостановила торги акциями Yandex N.V. (тикер YNDX) в феврале 2022 года. В июле 2024-го МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.После этого Yandex N.V. сменила название на Nebius Group, а сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож её возглавил. В группу вошли: Nebius (бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса»), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.#новости #nebius
Какой талантливый казахский стартапер.
Запутался. Яндекс, это российская компания?
Яндекс, это российская компания?Да, это Российская компания, зарегистрированная в Нидерландах, которую основал еврей из Казахстана.
А что там с нибиусом, вроде в Европе с ии не очень, от каждого шороха шарахаются.
Американская биржа Nasdaq уведомила Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), что планирует возобновить торги её акциями класса А 21 октября 2024 года.В июле 2024-го МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.- что как то не сходится
Очень активно набирают народ. И в Европейском медиа много шума...