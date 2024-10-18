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Таня Боброва
Инвестиции

Nasdaq возобновит торги акциями бывшей Yandex N.V. 21 октября 2024 года

Тикер компании — NBIS.

  • Американская биржа Nasdaq уведомила Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), что планирует возобновить торги её акциями класса А 21 октября 2024 года, сообщила последняя.
  • 18 октября Nebius опубликует презентацию для инвесторов, а 31 октября намерена объявить свои финансовые результаты за третий квартал 2024-го.
  • Nasdaq приостановила торги акциями Yandex N.V. (тикер YNDX) в феврале 2022 года. В июле 2024-го МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.
  • После этого Yandex N.V. сменила название на Nebius Group, а сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож её возглавил. В группу вошли: Nebius (бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса»), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.

#новости #nebius

22
6
6 комментариев
Andrey Vasilev

Какой талантливый казахский стартапер.

5
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Курчатов

Запутался. Яндекс, это российская компания?

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Hox

Яндекс, это российская компания?Да, это Российская компания, зарегистрированная в Нидерландах, которую основал еврей из Казахстана.

4
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Виталий Иванов

А что там с нибиусом, вроде в Европе с ии не очень, от каждого шороха шарахаются.

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Аркадий Beers

Американская биржа Nasdaq уведомила Nebius Group N.V. (бывшая Yandex N.V.), что планирует возобновить торги её акциями класса А 21 октября 2024 года.В июле 2024-го МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.- что как то не сходится

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Миио проходил

Очень активно набирают народ. И в Европейском медиа много шума...

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