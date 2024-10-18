Акции Netflix подорожали более чем на 11% после публикации отчёта за третий квартал 2024 года

На закрытии 17 октября они стоили $687,65. На момент публикации торгуются на отметке $764.Выручка Netflix за квартал, завершившийся 30 сентября 2024 года, составила $9,83 млрд против ожидаемых аналитиками $9,77 млрд. Прогноз сервиса по выручке за четвёртый квартал — $10,13 млрд. За весь 2024 год — $38,9 млрд. А за 2025 год — $44 млрд.Чистая прибыль за третий квартал равнялась $2,36 млрд. За тот же период в 2023 году она была меньше — $1,68 млрд.Компания также рассказала, что за три месяца привлекла 5,1 млн новых пользователей против прогнозируемых аналитиками 4,5 млн. Это связывают с более жёсткой политикой стриминга в отношении обмена паролями. Число тех, кто платит за тариф с рекламой, увеличилось на 35% квартал к кварталу.Динамика стоимости акций Netflix с мая по середину октября 2024 года. Источник: YahooС 2025 года компания перестанет отчитываться о подписчиках, чтобы сместить фокус инвесторов на выручку и прибыль.#новости #netflix