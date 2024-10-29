После ужесточения правил продажи активов иностранцами бизнес начал отзывать заявки на такие сделки — Forbes

Вероятно, чтобы договориться о новых условиях, говорят эксперты.Бизнес начал отказываться от сделок, по которым продавец и покупатель достигли договорённости, но пока не получили одобрение российских властей. Об пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с работой правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями — она выдаёт разрешения на сделки.Правила продажи активов изменили в начале октября 2024 года: взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами вырос с 15% до 35%, обязательный дисконт — с 50% до 60%. При этом, пишет Forbes, новые требования касаются как будущих сделок, так и тех, заявки на которые поданы, но ещё не одобрены.Заявки сначала отправляют в профильные ведомства, затем — на утверждение правкомиссии. Теперь же из-за «менее привлекательных условий выхода» некоторые стали отзывать заявки из ведомств и правкомиссии.Источники Forbes также говорят, что с весны 2024 года правкомиссия «минимизировала» выдачу разрешений на такие сделки — вероятно, на время, пока согласовывали новые правила продажи активов. Другая причина — утверждение нового состава правительства. Число сделок, ожидающих одобрения — около 200.В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что заседания подкомиссии в последние два с половиной года проводятся «на регулярной основе», но «с учётом недавнего изменения подходов при рассмотрении подкомиссией сделок, Минфин ожидает актуализации ранее поданных заявлений, в том числе от федеральных органов исполнительной власти».Опрошенные Forbes эксперты предполагают, что во многих случаях компании могут снова уйти в переговоры — чтобы выйти из бизнеса на «приемлемых» условиях.#новости
При таких условиях проще всё сжечь. Так не доставайся же ты никому! (а особенно этим)
Согласен, Газпрому нужно было взорвать газовые хранилища в германии, а то их вообще забрали без компенсации.
А может не жечь а просто подождать когда пиндосы устанут кошмарить западный бизнес?
Вряд ли это дело всей жизни иностранца в рф, скорее просто площадка ещё и заграницей. Тогда реально проще даже за небольшую сумму избавиться и успокоиться.
видимо проще закрыть бизнес на ключ, а там видно будет, чем отдавать столько
Ага, уже стоят в очереди, чтобы вернуться. Жду не дождусь пасты про бизнесу все равно и бла бла бла
Никто не заплачет