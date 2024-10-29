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Евгения Евсеева
Инвестиции

После ужесточения правил продажи активов иностранцами бизнес начал отзывать заявки на такие сделки — Forbes

Вероятно, чтобы договориться о новых условиях, говорят эксперты.

  • Бизнес начал отказываться от сделок, по которым продавец и покупатель достигли договорённости, но пока не получили одобрение российских властей. Об пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с работой правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями — она выдаёт разрешения на сделки.
  • Правила продажи активов изменили в начале октября 2024 года: взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами вырос с 15% до 35%, обязательный дисконт — с 50% до 60%. При этом, пишет Forbes, новые требования касаются как будущих сделок, так и тех, заявки на которые поданы, но ещё не одобрены.
  • Заявки сначала отправляют в профильные ведомства, затем — на утверждение правкомиссии. Теперь же из-за «менее привлекательных условий выхода» некоторые стали отзывать заявки из ведомств и правкомиссии.
  • Источники Forbes также говорят, что с весны 2024 года правкомиссия «минимизировала» выдачу разрешений на такие сделки — вероятно, на время, пока согласовывали новые правила продажи активов. Другая причина — утверждение нового состава правительства. Число сделок, ожидающих одобрения — около 200.
  • В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что заседания подкомиссии в последние два с половиной года проводятся «на регулярной основе», но «с учётом недавнего изменения подходов при рассмотрении подкомиссией сделок, Минфин ожидает актуализации ранее поданных заявлений, в том числе от федеральных органов исполнительной власти».
  • Опрошенные Forbes эксперты предполагают, что во многих случаях компании могут снова уйти в переговоры — чтобы выйти из бизнеса на «приемлемых» условиях.

#новости

33
33
42 комментария
Фан-клуб Валентина Стрыкало

При таких условиях проще всё сжечь. Так не доставайся же ты никому! (а особенно этим)

7
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Eugene Hood

Согласен, Газпрому нужно было взорвать газовые хранилища в германии, а то их вообще забрали без компенсации.

7
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Иванов Иван

А может не жечь а просто подождать когда пиндосы устанут кошмарить западный бизнес?

4
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Перекати Поле

Вряд ли это дело всей жизни иностранца в рф, скорее просто площадка ещё и заграницей. Тогда реально проще даже за небольшую сумму избавиться и успокоиться.

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Дмитрий Зима

видимо проще закрыть бизнес на ключ, а там видно будет, чем отдавать столько

3
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Невкусно и грустно

Ага, уже стоят в очереди, чтобы вернуться. Жду не дождусь пасты про бизнесу все равно и бла бла бла

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Николай Околог

Никто не заплачет

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