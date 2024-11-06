Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов — аналитики связывают это с ожиданием победы Дональда Трампа на выборах президента США

В этой истории многое — из области психологии. У нас давно сложился карго-культ Трампа — ставка на то, что «прилетит вдруг волшебник» и подарит 500 пунктов плюсом к индексу. Поскольку верящих в это много, движение вверх может быть довольно заметным. Но вряд ли долговременным.

Особенность ситуации в том, что Трамп «у нас» уже был. Было и Трамп-ралли: эйфория в российских акциях в ноябре 2016, а затем разочарование и падение в январе 2017 года. Есть все шансы на повторение такого сценария.