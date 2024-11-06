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Полина Лааксо
Инвестиции

Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов — аналитики связывают это с ожиданием победы Дональда Трампа на выборах президента США

На открытии торгов IMOEX равнялся 2676,85 пункта.

  • На максимуме доходил до 2712,29 пункта. На момент публикации составляет 2704,21 пункта. Среди лидеров роста — Ozon, «Аэрофлот», «Юнипро», «Система» и «Фосагро».
  • «Интерфакс» пишет, что индекс растёт «за счёт спекулятивных покупок [на фоне] новостей о вероятной победе Трампа». На «эффект Трампа» указывают и в «Альфа-Инвестициях». Сам кандидат уже назвал себя президентом, но окончательные результаты ещё не объявили.
  • По словам аналитика «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, на «российском рынке есть осторожные ожидания перемен» в случае победы Трампа. Он напомнил, что в 2016 году, когда тот обошёл Хиллари Клинтон, российские акции тоже «пошли в рост».
  • Но некоторые считают, что это лишь «спекулятивный отскок» и в долгосрочной перспективе ничего не изменится. Например, в «Т-Инвестициях» «осторожны в плане ожиданий сворачивания санкций США на Россию даже в благоприятных сценариях».

В этой истории многое — из области психологии. У нас давно сложился карго-культ Трампа — ставка на то, что «прилетит вдруг волшебник» и подарит 500 пунктов плюсом к индексу. Поскольку верящих в это много, движение вверх может быть довольно заметным. Но вряд ли долговременным.

Особенность ситуации в том, что Трамп «у нас» уже был. Было и Трамп-ралли: эйфория в российских акциях в ноябре 2016, а затем разочарование и падение в январе 2017 года. Есть все шансы на повторение такого сценария.

Антон Весенний, автор Telegram-канала «Ленивый инвестор»
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов — аналитики связывают это с ожиданием победы Дональда Трампа на выборах президента США
  • Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний. Рассчитывается с 1997 года.

#новости #мосбиржа

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89 комментариев
Алексей Швецов

А что вообще имеет индекс мосбиржы до победы Трампа, как то не особо могу связать эти факторы

23
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United24
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13
1
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Макрон

Люди думают, что он будет пророссийским, А он будет делать все для свое страны и избирателей. Например Новатек может не расчитывать на снятие ограничений, его убивают чтобы занять рынки Азии Американским спг. Денег на вооружение будет не меньше для Украины, потому что они остаются в тех Штатах, которые за республиканцев, все эти миллиарды крутятся там. И так можно дальше продолжать. В конечном итоге в штаны россиянам теперь будет срать республиканец.

30
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Алекс

Ну типа политика Трампа будет такой, что санкции снимут и вообще всё отлично будет у компаний.
Такой вот суверенитет в вакууме.

9
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Синий трактор

хомячки физики скупают думая что теперь в росии все наладится. отсюда и рост

7
1
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Жуга

Выборы президента в США влияют на весь мир. На Россию - больше, чем собственные, так уж сложилось. И все почему-то верят, что Трамп снимет санкции и мы тут весело заживём

6
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Сочинский инвестор

Короткий ответ: ничего. Просто инфоповод

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