Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов — аналитики связывают это с ожиданием победы Дональда Трампа на выборах президента США

В этой истории многое — из области психологии. У нас давно сложился карго-культ Трампа — ставка на то, что «прилетит вдруг волшебник» и подарит 500 пунктов плюсом к индексу. Поскольку верящих в это много, движение вверх может быть довольно заметным. Но вряд ли долговременным.
Особенность ситуации в том, что Трамп «у нас» уже был. Было и Трамп-ралли: эйфория в российских акциях в ноябре 2016, а затем разочарование и падение в январе 2017 года. Есть все шансы на повторение такого сценария.
А что вообще имеет индекс мосбиржы до победы Трампа, как то не особо могу связать эти факторы
Люди думают, что он будет пророссийским, А он будет делать все для свое страны и избирателей. Например Новатек может не расчитывать на снятие ограничений, его убивают чтобы занять рынки Азии Американским спг. Денег на вооружение будет не меньше для Украины, потому что они остаются в тех Штатах, которые за республиканцев, все эти миллиарды крутятся там. И так можно дальше продолжать. В конечном итоге в штаны россиянам теперь будет срать республиканец.
Ну типа политика Трампа будет такой, что санкции снимут и вообще всё отлично будет у компаний.
Такой вот суверенитет в вакууме.
хомячки физики скупают думая что теперь в росии все наладится. отсюда и рост
Выборы президента в США влияют на весь мир. На Россию - больше, чем собственные, так уж сложилось. И все почему-то верят, что Трамп снимет санкции и мы тут весело заживём
Короткий ответ: ничего. Просто инфоповод