Сеть кофеен «Даблби» запланировала привлечь больше 300 млн рублей в ходе pre-IPO

Сбор заявок продлится с 5 ноября по 3 декабря 2024 года на инвестиционной платформе Zorko.О планах провести предварительное публичное размещение (pre-IPO) компания рассказал «РБК Инвестициям». Инвесторам предложат акции АО «Кофейни Даблби», которое было создано весной 2024 года для привлечения финансирования.По собственным данным компании, сейчас 49% «Кофеен Даблби» принадлежит АО «Даблби Капитал», ещё 40% — фонду Malina VC, который в сентябре вложил в сеть 20 млн рублей. В ходе pre-IPO инвесторам планируют продать 83,3% бумаг, 8% останется у «Даблби Капитал», остальное — у «других держателей».Компания рассчитывает привлечь больше 300 млн рублей. Деньги направят на открытие новых кофеен.Сейчас сеть насчитывает 65 точек в Москве, Иркутске и Махачкале. Выручка АО «Кофейни Даблби» с момента регистрации по 30 сентября 2024 года составила 33,7 млн рублей, чистая прибыль — ₽624 тыс рублей.#новости #даблби
привлечь больше 300 млн рублей
чистая прибыль за пол года — ₽624 тыс рублей
Выше 0, уже хорошо
для такой кофейни как будто бы норм
У них очень плохо с математикой
Похоже на нативную рекламу этой самой инвест-платформы Zorko. Тк всерьез обсуждать инвестиции в бизнес с прибыльностью меньше 2% годовых при ставке по депозитам больше 20% - шиза.
Надо было тапалку лавандового рафа добавить