Акции Nissan получили сильнейший ценовой прирост за последние 15 лет, подорожав на 20%

На закрытии торгов 11 ноября 2024 года они стоили 368,6 иены за бумагу. 12 ноября закрылись на отметке 415,8 иены. Катализатором стала новость о том, что «инвестор-активист» выкупил долю в 2,5% в японском производителе, сообщило Bloomberg.В документах для регуляторов покупателем указана Suntera — её связывают с сингапурским хедж-фондом Effissimo Capital Management (ECM). Уточнять, можно ли считать конечным выгодоприобретателем именно ECM, Nissan отказалась.По словам издания, ECM и Suntera участвовали в корпоративных перестановках японской корпорации Toshiba в 2021 году, который, помимо прочего, привёл к отставке тогдашнего гендиректора. Инвесторы увидели в сделке с ними надежду на то, что и Nissan ждут структурные реформы.Источник фото: Lamar Johnson CollaborativeВ ноябре 2024 года Nissan объявила, что сократит 9000 человек и производственные мощности — на 20%. Среди причин назвали «ужесточившуюся конкуренцию на автомобильном рынке». По итогам первой половины года чистая прибыль Nissan снизилась на 94% год к году и составила $127 млн.Полина ЛааксоДеньги08.07.2021Toshiba списывает активы, продаёт производства, а теперь сговаривается с властями против акционеров «Первое масштабное расследование в истории корпоративной Японии» в пересказе материала Financial Times — о конфликте зарубежных акционеров Toshiba с японскими руководителями и властями.#новости
@Maxim Zolotov, рост акций тоже из-за санкций?
А то что прибыль упала на 94% вы решили не замечать?
А как иначе?
А Ты думал?
Ну тут всё очевидно. Трамп выиграл, в Россию тут же открыли ввоз гибридов, Ниссан сможет вернуться в Россию = рост акций. )
Вообще, настоящий патриот должен думать так, рассказываю: это временно колыхание, флуктуации вызванные торговлей на бирже, все равно все упадет, доллару конец, экономика Америки замедляется, а долг Японии в 2.5 раза выше чем все ВВП страны, больше чем у всего мира, скоро вообще глобальное потепление и хорошо будет только в России, а все ресурсы сосредоточены у нас...
Учитесь, пока я жив!
Воу, откопал коммент и натянул на него одну новость. А ты хорош. Какой ник у тебя был на tj?