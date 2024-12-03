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Полина Лааксо
Инвестиции

SpaceX оценила себя в $350 млрд в тендерном предложении для инвесторов — Bloomberg

Ещё в июне 2024 года речь шла о $210 млрд.

  • По данным источников Bloomberg, SpaceX обсуждает очередную продажу акций. В каком количестве и по какой цене, неизвестно. Окончательный размер сделки зависит от интереса у продавцов и спроса со стороны покупателей.
  • Обсуждаемая оценка вдвое больше той, что частная SpaceX, по словам собеседников Bloomberg, оговаривала в декабре 2023 года. Для сравнения: рыночная капитализация таких публичных компаний, как, например, Coca-Cola и LVMH составляет $274,1 млрд и $309,2 млрд соответственно на момент публикации.
  • Такая оценка стала бы очередным «достижением» для главы Space Илона Маска, чьё состояние выросло на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США, рассуждает Business Insider. Политик публично называл предпринимателя «особенным» и «супергением».
  • На 3 декабря 2024 года Маск лидирует в «индексе миллиардеров» по версии Bloomberg с капиталом в $353 млрд. На втором месте основатель Amazon и аэрокосмической Blue Origin Джефф Безос с $231 млрд.
Маск. Источник фото: CNN
Маск. Источник фото: CNN

#новости #spacex

11
9 комментариев
Запопу Кусь

На самом деле мы вполне можем догнать SpaceX если направим все свои нефтяные доходы в Роскосмос. 💁‍♀️

По сути нам нужно только запустить на Марс какого-нибудь одного человека. Он воткнёт флаг, мы присоединим Марс и мир будет вынужден признать наше господство. 🚀

1
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d3nz3l

Я за то чтоб запустить нашего Президента чтобы он воткнул флаг.
Этож сколько новых территорий можно будет присоединить!

1
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gg

тот неловкий момент, когда не осталось ничего, кроме имперских амбиции😋

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Ari.ship

Кусь, предлагаю тебя запустить как инициатора

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Nix Green

Губа не дура

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Илья

Оцениваю себя в 1 млрд.$ Дайте мне денег инвесторы, а то пора уже на Пхукет на зимовку вылетать.

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Ari.ship

боюсь что не наскребут тебе на Пхукет

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