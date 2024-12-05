Брокер ВТБ запустит сервис автоследования в 2025 году

Инструмент создадут на базе робота-советника.Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ, сообщил «РБК Инвестициям» руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. Стратегии для автоследования разработает аналитическая команда ВТБ на основе данных по рынку ценных бумаг.Сервис позволит выводить средства в любое время, включая выходные, под залог активов в портфеле без их продажи.Банк ВТБ / ОКАвтоследование — это инструмент, с помощью которого пользователь выбирает стратегию или портфель опытного инвестора, а система автоматически копирует все сделки эксперта на его инвестиционный счёт.С 2018 года аккредитацией сервисов автоследования в России занимались саморегулируемые организации — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (потеряла свой статус в 2023 году) по указанию ЦБ.Сейчас на рынке действует 12 аккредитованных программ автоследования от НАУФОР, включая стратегии, предлагаемые «Финамом», БКС и «Т-Инвестициями».Весной 2024-го Мосбиржа планировала запустить собственный сервис автоследования.#новости #втб
Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ .... а так же автоматически ребалансирует ваш портфель, в сторону облигаций предприятий сектора ВПК и ОФЗ
а так же автоматически ребалансирует ваш портфель, в сторону облигаций предприятий сектора ВПК и ОФЗ.А при попытке вмешаться отправит заявление в прокуратуру и следком о проверке на дискредитацию.
Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ
Ожидания - хороший доход, аналитические выкладки, глубокие исследования, средневзвешенный прогноз от других участников рынка для сверки со своим сценарием
Реальность - минус 200% по портфелю, а в комментарии - в этом году дедушка мороз… Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада
Инструмент создадут на базе робота-советника.Глаза робота будут отражать суть происходящего на российском инвестиционном рынке.
Звучит как шутка
Ну вот, хомячки подпишутся на "автоследование", у аналитиков будет много денег. Они на эти деньги начнут скупать акции ВТБ. Соответственно, цена вырастит. Аналитики и банк в плюсе.
автоследованияПрочитал как автопреследования. Испугался.