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Карина Пардаева
Инвестиции

Брокер ВТБ запустит сервис автоследования в 2025 году

Инструмент создадут на базе робота-советника.

  • Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ, сообщил «РБК Инвестициям» руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

  • Стратегии для автоследования разработает аналитическая команда ВТБ на основе данных по рынку ценных бумаг.

  • Сервис позволит выводить средства в любое время, включая выходные, под залог активов в портфеле без их продажи.

Банк ВТБ / ОК
Банк ВТБ / ОК

  • Автоследование — это инструмент, с помощью которого пользователь выбирает стратегию или портфель опытного инвестора, а система автоматически копирует все сделки эксперта на его инвестиционный счёт.

  • С 2018 года аккредитацией сервисов автоследования в России занимались саморегулируемые организации — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (потеряла свой статус в 2023 году) по указанию ЦБ.

  • Сейчас на рынке действует 12 аккредитованных программ автоследования от НАУФОР, включая стратегии, предлагаемые «Финамом», БКС и «Т-Инвестициями».

  • Весной 2024-го Мосбиржа планировала запустить собственный сервис автоследования.

#новости #втб

8 комментариев
d3nz3l

Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ .... а так же автоматически ребалансирует ваш портфель, в сторону облигаций предприятий сектора ВПК и ОФЗ

1
1
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Император Нолимоций

а так же автоматически ребалансирует ваш портфель, в сторону облигаций предприятий сектора ВПК и ОФЗ.А при попытке вмешаться отправит заявление в прокуратуру и следком о проверке на дискредитацию.

2
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Досвидос

Сервис автоматически выполнит рекомендации и сопроводит изменения в портфеле комментариями экспертов ВТБ

Ожидания - хороший доход, аналитические выкладки, глубокие исследования, средневзвешенный прогноз от других участников рынка для сверки со своим сценарием

Реальность - минус 200% по портфелю, а в комментарии - в этом году дедушка мороз… Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада

1
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Император Нолимоций

Инструмент создадут на базе робота-советника.Глаза робота будут отражать суть происходящего на российском инвестиционном рынке.

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Камиль Харисян

Звучит как шутка

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Илья Дёмин

Ну вот, хомячки подпишутся на "автоследование", у аналитиков будет много денег. Они на эти деньги начнут скупать акции ВТБ. Соответственно, цена вырастит. Аналитики и банк в плюсе.

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Ястржембский

автоследованияПрочитал как автопреследования. Испугался.

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