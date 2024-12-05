Брокер ВТБ запустит сервис автоследования в 2025 году

Автоследование — это инструмент, с помощью которого пользователь выбирает стратегию или портфель опытного инвестора, а система автоматически копирует все сделки эксперта на его инвестиционный счёт.

С 2018 года аккредитацией сервисов автоследования в России занимались саморегулируемые организации — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (потеряла свой статус в 2023 году) по указанию ЦБ.

Сейчас на рынке действует 12 аккредитованных программ автоследования от НАУФОР, включая стратегии, предлагаемые «Финамом», БКС и «Т-Инвестициями».