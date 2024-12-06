Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Карьера
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Инвестиции

Акции сервиса для разработчиков GitLab выросли почти на 11% на премаркете после ухода сооснователя с поста гендиректора

Сида Сибранджи сменил экс-глава New Relic Билл Стейплз.

  • По состоянию на 16:00 мск 6 декабря 2024 года акции GitLab на премаркете выросли на 10,99%, до $73,30 за штуку. Предыдущий торговый день завершился на отметке $66,04.

  • Акции стали расти на фоне сообщения GitLab о смене гендиректора. Сооснователь компании Сибранджи покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на лечении редкой формы рака. При этом он станет председателем правления компании.

  • Его место занял бывший глава компании по веб-отслеживанию и аналитике New Relic Билл Стейплз. Он также занимал руководящие позиции в Microsoft и Adobe.

  • По данным MarketWatch, 48-летний Стейплз будет получать базовый оклад в размере $600 тысяч в год. Он также будет иметь право на получение премии, равной его зарплате. Кроме того, он получит опционы на сумму $24 млн, которые будут распределяться ежеквартально в течение четырёх лет после завершения шестимесячного испытательного срока.

  • Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.

#новости #gitlab

33
11
13 комментариев
Sergey

Эх, бежит время. Помню в 2011 читал первые новости на Хабре про гитлаб. Казалось - очередная разработка энтузиастов, которую бросят через месяц. Но нет, хорошо ребята стрельнули.

https://habr.com/ru/articles/135276/
https://habr.com/ru/articles/133306/

habr.com
Gitlab 2.0
4
Ответить
Kai Kimera

Что верно, то верно. При появлении GitHub'а, они рынок хорошо прочувствовали и поняли, что подобное захотят локально. Сделали GitLab.

Ответить
Вадим Д.

Вот кто там больше всех мешался.

2
Ответить
Kai Kimera

@Карина Пардаева

#новости #github #github

1
Ответить
Kai Kimera

Во! Как раз недавно внедрял GitLab в компанию.
Они же хотели продаваться?

Ответить
Jack Brown

SaaS или Self-Hosted?
Учитывая биографию их нового исполнительного директора, они и будут продаваться

Ответить
Programmer

GitFlic тоже неплохая платформа

Ответить