Акции сервиса для разработчиков GitLab выросли почти на 11% на премаркете после ухода сооснователя с поста гендиректора

По состоянию на 16:00 мск 6 декабря 2024 года акции GitLab на премаркете выросли на 10,99%, до $73,30 за штуку. Предыдущий торговый день завершился на отметке $66,04.



Акции стали расти на фоне сообщения GitLab о смене гендиректора. Сооснователь компании Сибранджи покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на лечении редкой формы рака. При этом он станет председателем правления компании.

Его место занял бывший глава компании по веб-отслеживанию и аналитике New Relic Билл Стейплз. Он также занимал руководящие позиции в Microsoft и Adobe.

По данным MarketWatch, 48-летний Стейплз будет получать базовый оклад в размере $600 тысяч в год. Он также будет иметь право на получение премии, равной его зарплате. Кроме того, он получит опционы на сумму $24 млн, которые будут распределяться ежеквартально в течение четырёх лет после завершения шестимесячного испытательного срока.

Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.

