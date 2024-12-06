Акции сервиса для разработчиков GitLab выросли почти на 11% на премаркете после ухода сооснователя с поста гендиректора

Сида Сибранджи сменил экс-глава New Relic Билл Стейплз.По состоянию на 16:00 мск 6 декабря 2024 года акции GitLab на премаркете выросли на 10,99%, до $73,30 за штуку. Предыдущий торговый день завершился на отметке $66,04.Акции стали расти на фоне сообщения GitLab о смене гендиректора. Сооснователь компании Сибранджи покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на лечении редкой формы рака. При этом он станет председателем правления компании. Его место занял бывший глава компании по веб-отслеживанию и аналитике New Relic Билл Стейплз. Он также занимал руководящие позиции в Microsoft и Adobe.По данным MarketWatch, 48-летний Стейплз будет получать базовый оклад в размере $600 тысяч в год. Он также будет иметь право на получение премии, равной его зарплате. Кроме того, он получит опционы на сумму $24 млн, которые будут распределяться ежеквартально в течение четырёх лет после завершения шестимесячного испытательного срока.Компанию GitLab основали выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец в 2011 году, в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. Среди клиентов — Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авиакомпания Delta и другие.#новости #gitlab
Эх, бежит время. Помню в 2011 читал первые новости на Хабре про гитлаб. Казалось - очередная разработка энтузиастов, которую бросят через месяц. Но нет, хорошо ребята стрельнули.
https://habr.com/ru/articles/135276/
https://habr.com/ru/articles/133306/
Что верно, то верно. При появлении GitHub'а, они рынок хорошо прочувствовали и поняли, что подобное захотят локально. Сделали GitLab.
Вот кто там больше всех мешался.
@Карина Пардаева
#новости #github #github
Во! Как раз недавно внедрял GitLab в компанию.
Они же хотели продаваться?
SaaS или Self-Hosted?
Учитывая биографию их нового исполнительного директора, они и будут продаваться
GitFlic тоже неплохая платформа