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Таня Боброва
Инвестиции

Суд в России отказал частным инвесторам в признании сделки по выкупу российского «Яндекса» недействительной

Иск подали в начале сентября 2024 года.

  • Арбитражный суд Калининградской области отказал в коллективном иске к Nebius Group N.V. (ранее — Yandex N.V.) и «Солид Менеджмент» — это доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый». Последний выкупил российский «Яндекс» у тогда ещё Yandex N.V. Внимание на это обратило Frank Media.
  • Суд отказал в требовании истцов о признании недействительной сделки по покупке бизнеса «Яндекса» у Yandex N.V., рассказал старший партнёр «Аиткулов и партнёры» Тимур Аиткулов, который представляет «Консорциум.Первый».
  • Миноритарии подали иск в начале сентября 2024 года. Истцы заявили, что Yandex N.V. и ЗПИФ специально не раскрывали условия «переезда» компании в Россию, чтобы избежать конвертации бумаг в соотношении 1:1. А когда сделку обнародовали, «существенно искажали» информацию о её сути и содержании. Из-за этого «были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО “Яндекс”».
  • Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса» в июле 2024 года, а затем сменила название на Nebius Group. Новой головной компанией в России стала МКПАО «Яндекс».

#новости #яндекс

1717
11
29 комментариев
Согласовано

Обратил внимание что на плюс-аккаунте в такси перестали начисляться баллы. Оказалось, что теперь это опция, которую нужно выбирать где то глубоко в настройках плюса в категориях. И кажный месяц это будет слетать и нужно будет по новому выбирать. Пидорасы.

16
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Максим Ростокин

Голосуйте рублем, вместо Яндекса пользуйтесь местными бомбилами) за 1,5 километра дороги в моем посёлке Яша берет около 300 рублей, хотя я могу проехать в компании 2-3 человек за 50-75. Это прямая улица, по которой днем ходит автобус по схожей цене, а вечером местные водилы дублируют его маршрут и подрабатывают.

3
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Вадим Д.

Ах вы, негодяи негодяишные, не верите сделке, которую одобрил Сам?!
Хорошо что суд всё объяснил.

4
1
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Слегка Придурковатый

Вроде бы сегодня я уже писал про то, что Яндекс - геи-экстремисты. Поэтому оставлю эту новость без камента.

4
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Lisa Franceva

Миноритарии, подавая иск, фактически пытались оспорить рыночные механизмы и условия сделки, которая, по факту, проходила в соответствии с действующим законодательством. В подобных крупных сделках всегда есть риски, и инвесторы должны быть готовы к ним. Требовать признания сделки недействительной на основании неполного раскрытия информации, достаточно слабый аргумент, особенно если сделка уже завершена и компания успешно функционирует в новой структуре.

2
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Sergey Grigorov

Миноритарии имели полное право на раскрытие информации и при некоторых условиях вполне могли заблокировать решение, особенно если это самое решение не идет на пользу компании и ставит под угрозу исполнение компанией обязательств перед акционерами. Размытие долей миноритариев — вполне себе повод для блокировки решения.

5
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Водяной

Яндекс и здесь кинул народ

2
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