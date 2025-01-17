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Артур Томилко
Инвестиции

Производитель смартфонов и электроники Nothing запланировал привлечь $100 млн — Bloomberg

Компания хочет укрепить позиции на американском рынке и думает о выпуске новых продуктов, говорят собеседники.

  • О планах Nothing привлечь $100 млн в раунде C Bloomberg рассказали осведомлённые источники, не раскрыв деталей о возможной оценке и инвесторах.
  • По их словам, команда стартапа работает не только над расширением продуктовой линейки, но и над внедрением большего количества ИИ-функций и собирается представить их в первой половине года.
  • По итогам 2024-го, выручка Nothing выросла в два раза, до $500 млн, сообщили собеседники агентства. Объём продаж за всё время существования компании достиг $1 млрд.
Фото Nothing 
Фото Nothing 
  • Nothing в 2021 году запустил сооснователь OnePlus Карл Пей. Компания зарегистрирована в Лондоне. За время работы она выпустила смартфоны Phone (1), Phone (2), Phone (2a), наушники Ear (1), Ear (2), Ear (Stick), Ear, Ear (a) и Buds Pro 2 и «умные» часы Watch Pro 2, а также создала бренд бюджетной электроники CMF.
  • В июне 2023 года Nothing привлекла $96 млн. Общая сумма инвестиций в стартап на тот момент составляла около $250 млн, из которых $11,5 млн, получены от краудфандинга.
Полина Лааксо
Карьера
Глава Nothing: «Высокая скорость работы и большие амбиции — несовместимые с удалёнкой вещи»

Сотрудников стартапа обяжут ходить в офис все пять рабочих дней.

Карл Пэй. Источник: Phone Arena

#новости #nothing

22
14 комментариев
Абырвалг Абырвалг

Ну вот и проблемы с бабками начались.
Говорил же, что шарага эта не долго барахтаться будет.
На светодиодной подсветочке и прозрачном корпусе хайпануть получилось(хотя казалось бы...), но дальше подпитать спрос оказалось нечем, рынок из школоты насытился, все, бывайте ихтиандры.

3
2
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Rafa Ramazanoff

Ты чем и как читал ?

По итогам 2024-го, выручка Nothing выросла в два раза, до $500 млн, сообщили собеседники агентства. Объём продаж за всё время существования компании достиг $1 млрд.

Где речь о проблемах с бабками ?

В июне 2023 года Nothing привлекла $96 млн. Общая сумма инвестиций в стартап на тот момент составляла около $250 млн, из которых $11,5 млн, получены от краудфандинга.

И слово "стартап" хоть о чем-то говорит ? Удивительно что такому эксперту как ты непонятно для большого достижения целей и выход на другие рынки, выход на другие ниши нужны доп бабки

П.С что эпл, что гугл и сотни других компаний на ранних стадиях "собирали" бабки для дальнейшего развития

6
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Андрей Землянский

Ты, видимо, прочитал только заголовок и сразу в комменты полез

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Ян Конев

О, Nothing на подъёме! ИИ, новые продукты и сотка миллионов — похоже, скоро на рынке будет что-то интересное!

5
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oinex

Вангую, что будет пук, потом среньк.

Купил их наушники, в итоге по звуку все ок, но по мелочам накопилось неприятного (3 месяца использования):
- кейс царапается очень легко
- магниты на кейсе тоже слабоваты
- уже чутка люфтит кейс
- удобство вставить/достать нашуники вызывает вопросы

Выглядит, как очередная контора которая забивает на детали, но не на маркетинг, но это вывод только по наушникам.

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Alexey

Это че за хня?

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Олег

Комменты, брат

3
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