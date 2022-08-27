«Цифра брокер» введёт комиссию за ведение брокерского счёта

С 4 февраля 2025 года.Брокер введёт комиссию для всех клиентов независимо от тарифа, обратило внимание Frank Media. Её размер составит 150 рублей в месяц, но не должен превышать стоимость чистых активов клиентов на конец месяца.Комиссия брокера за ведение счёта «взимается при положительной величине среднедневной стоимости активов без учёта заблокированных» и «не применяется к договору на ведение ИИС», говорится в документе.В регламенте обслуживания также появится условие, согласно которому при возникновении задолженности брокер будет вправе провести конвертацию валютных остатков со счёта клиента. «В количестве, необходимом для погашения задолженности по курсу не ниже, чем уменьшенный на 5% курс ЦБ на дату сделки».С 2025 года комиссию за обслуживание счёта на тарифе «Первый» ввёл брокер «Атон» — для клиентов, сумма активов которых не превышает 100 тысяч рублей. Комиссия — 500 рублей в месяц. С 3 февраля 2025-го «Райффайзен Инвестиции» повысят комиссию за покупку на бирже акций, облигаций, депозитарных расписок, ETF и фондов.#новости #цифраброкер
Когда будет комиссия на общие сбережения? Есть лишние деньги – либо трать, либо плати комиссию.
— Мойша, подскажите, как сыграли Аргентина с Ямайкой?
— Пять-ноль, рэбе. С вас 150 рублей за ведение счета.
😁
😎
Брокеры, как и все мы, хотят жить хорошо. Только вот наши кошельки от этого только худеют)))
Слишком быстро богатеют. Надо с брокером и государством делиться.
Азаза.