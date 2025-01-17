«Райффайзен Инвестиции» повысят комиссию за покупку на бирже акций и облигаций

А также депозитарных расписок, ETF и фондов.С 1,9 до 3% от суммы сделки, следует из обновлённых тарифов. Изменения вступят в силу с 3 февраля 2025 года. Указало на них Frank Media. Комиссия за продажу останется прежней — 0,05% от суммы.Источник фото: «Райффайзенбанк»Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») собирается уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Банк числится в перечне системно значимых.В феврале 2023 года, по данным Reuters, США начали проверку RBI из-за связей с Россией. В марте издание узнало, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти из страны. Банк сократил выдачу кредитов, перестал открывать накопительные счета и начислять проценты по ним, прекратил выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.«Райффайзен Инвестиции» запретили сделки с юанем на Мосбирже, расформировали все свои биржевые фонды и приостановили возможность открывать новые брокерские счета розничным инвесторам.Полина ЛааксоДеньги17.10.2024«Продажа практически невозможна»: Bloomberg рассказало о сложностях RBI и UniCredit в поиске покупателей на российский бизнес Обе компании пытаются уйти из страны с 2022 года. #новости #райффайзенбанк
С 1,9 до 3% от суммы сделки
Жесть. Кто эти безумцы, что пользуются ими? Даже бесплатные тарифы IB - это десятые или сотые процента
Грабеж
Совсем неудивительно.
Убивают, убивают Райффайзен несколько лет, а он живее всех живых.