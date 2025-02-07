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Таня Боброва
Инвестиции

«Циан» объявил об обмене своих зарубежных бумаг на акции российской компании в пропорции один к одному

Сбор заявок продлится до 6 марта 2025 года.

  • В обмене могут поучаствовать владельцы акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения бумаг, сообщила компания.
  • Обмен пройдёт в пропорции один к одному: владелец одной акции или АДР Cian получит одну бумагу МКПАО «Циан». Денежных расчётов не будет.
  • Сбор заявок начнётся 7 февраля и продлится до 18:00 мск 6 марта 2025 года. Условия предложения, в том числе порядок подачи заявок, приведены в меморандуме.
  • Розничные инвесторы могут подать заявку на обмен АДР Cian только брокеру, через которого они владеют бумагами, требования к подаче заявки нужно уточнять у него.
  • Акционеры Cian, которые не примут участие в обмене, «могут оказаться владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевом рынке», отметили в «Циане».
  • Торги акциями МКПАО «Циан» на Мосбирже начнутся после окончания обмена, ожидается, что это произойдёт 3 апреля 2025 года, уточнила компания. Аналитики «Т-Инвестиций» считали, что «переезд» «Циана» в Россию «позволит заплатить инвесторам специальный дивиденд за счёт накоплений, а позже направлять на дивиденды 60-100% скорректированной чистой прибыли». Они отмечали, что «бумаги сильно недооценены, целевая цена на горизонте года — 750 рублей».

#новости

3
13 комментариев
Император Нолимоций

Они отмечали, что «бумаги сильно недооценены, целевая цена на горизонте года — 750 рублей».

6
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AML Bot

))

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Лимонадный Джо

И эти не наши ?) все распродали? Только вчера находил главные юр лица пятерочки и магнитов в Нидерландах))) да уж...

1
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Иванов Иван

На зарубежную биржу выходят чтобы поднять бабла с буржуев.
Кто вместо российской биржи покупал на вражеской – сам себе виноват.

1
1
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Iren Irish

Настоящая российская компания!!!!😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏

1
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Кирилл

Бизнес всегда ищет налоговую и финансовую гавань с минимальными издержками и максимальной прибыльностью.
У гугла/эппла часть активов в Нидерландах. Стали ли они менее американскими от этого?

1
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Покушай булочек

у ЦИФН были зарубежные бумаги?

1
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