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Полина Лааксо
Инвестиции

Акции соцсети Pinterest подорожали на 21% на фоне квартальной отчётности

Выросли выручка и количество ежемесячно активных пользователей.

  • Выручка за четвёртый квартал 2024 года составила $1,15 млрд, что на 18% больше год к году. Компания впервые выручила $1 млрд в рамках квартала. Прогнозы на первый квартал 2025 года превзошли ожидания аналитиков — $837-852 млн против $833 млн.
  • Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) — $471 млн. Количество ежемесячных пользователей увеличилось на 11%, до 553 млн человек (против прогноза в 547 млн). По словам сервиса, «пользователи заходят в Pinterest всё чаще».
  • Днём 6 февраля 2025 года акции компании торговались на уровне $33 за штуку. После публикации отчётности превысили $40.
Акции соцсети Pinterest подорожали на 21% на фоне квартальной отчётности
  • Bloomberg напоминает, что, помимо пользовательского контента, соцсеть показывает товарные карточки сторонних продавцов — с опцией заказа в приложении. Четвёртый квартал также самый важный для рекламодателей — из-за праздников, к которым они закладывают маркетинговые бюджеты.
  • Pinterest инвестирует в развитие алгоритмов рекомендаций для пользователей и таргетинга для брендов. Стратегия «окупается», говорят в руководстве.
Алина Окунева
Сервисы
Как Pinterest стал одним из самых успешных сервисов Кремниевой долины из-за своего алгоритма

Подробный рассказ о том, как компания разрабатывает эффективные инструменты рекомендаций и избегает проблем, с которыми сталкиваются её конкуренты. Перевод статьи Уилла Оремуса для Medium.

#новости #pinterest

1
4 комментария
Станислав

Не понимаю это дно. Те же яндекс картинки, только еще попробуй там дельное найти. Сейчас в основном китайский шлак. Ну или меня там не правильно пометили.

2
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Михаил Красавин

Как раз таки "попробуй там дельное найти" это про яндекс)) В пинтересте практически все картинки "отборные" и по запросу очень легко найти то, что искал.

2
1
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Aleks Shepard

На Пинтерест нормальные фотографии. Яндекс/гугл картинки вот это дно

1
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Илья Рыбаков

На самом деле удивительно то, что ИИ всё ещё не забрал у Pinterest хлеб. Ведь по сути уже практически у каждого ИИ есть возможность генерации картинок, хотя возможно люди просто хотят посмотреть на то, что уже придумали

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