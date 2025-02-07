Акции соцсети Pinterest подорожали на 21% на фоне квартальной отчётности

Выросли выручка и количество ежемесячно активных пользователей.Выручка за четвёртый квартал 2024 года составила $1,15 млрд, что на 18% больше год к году. Компания впервые выручила $1 млрд в рамках квартала. Прогнозы на первый квартал 2025 года превзошли ожидания аналитиков — $837-852 млн против $833 млн.Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) — $471 млн. Количество ежемесячных пользователей увеличилось на 11%, до 553 млн человек (против прогноза в 547 млн). По словам сервиса, «пользователи заходят в Pinterest всё чаще».Днём 6 февраля 2025 года акции компании торговались на уровне $33 за штуку. После публикации отчётности превысили $40.Bloomberg напоминает, что, помимо пользовательского контента, соцсеть показывает товарные карточки сторонних продавцов — с опцией заказа в приложении. Четвёртый квартал также самый важный для рекламодателей — из-за праздников, к которым они закладывают маркетинговые бюджеты.Pinterest инвестирует в развитие алгоритмов рекомендаций для пользователей и таргетинга для брендов. Стратегия «окупается», говорят в руководстве.Алина ОкуневаСервисы27.10.2019Как Pinterest стал одним из самых успешных сервисов Кремниевой долины из-за своего алгоритма Подробный рассказ о том, как компания разрабатывает эффективные инструменты рекомендаций и избегает проблем, с которыми сталкиваются её конкуренты. Перевод статьи Уилла Оремуса для Medium.#новости #pinterest
Не понимаю это дно. Те же яндекс картинки, только еще попробуй там дельное найти. Сейчас в основном китайский шлак. Ну или меня там не правильно пометили.
Как раз таки "попробуй там дельное найти" это про яндекс)) В пинтересте практически все картинки "отборные" и по запросу очень легко найти то, что искал.
На Пинтерест нормальные фотографии. Яндекс/гугл картинки вот это дно
На самом деле удивительно то, что ИИ всё ещё не забрал у Pinterest хлеб. Ведь по сути уже практически у каждого ИИ есть возможность генерации картинок, хотя возможно люди просто хотят посмотреть на то, что уже придумали