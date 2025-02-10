Поддержку рынку оказывают «надежды на улучшение геополитической ситуации» и ожидание сохранения ключевой ставки, считают аналитики.Днём 10 февраля 2025 года IMOEX растёт на 1,28% и составляет 3004,64 пункта. В предыдущий раз индекс поднимался выше отметки в 3000 пунктов 26 июля 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции».Поддержку рынку оказывают «надежды на улучшение геополитической ситуации», отмечают в «БКС Мир инвестиций». На выходных 8-9 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о разговоре с Владимиром Путиным.Среди других причин аналитики называют новости о замедлении инфляции в России. По данным Росстата, инфляция с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 9,92% с 9,95% неделей ранее.Ещё один фактор — заседание ЦБ по ключевой ставке, которое пройдёт 14 февраля 2025 года. Опрошенные «Ведомостями», РБК, Forbes и ТАСС аналитики ожидают сохранения ставки на уровне 21%.#новости #мосбиржа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с конца июля 2024 года
То есть поднялся с $35 (07.2024) до $30.8 (на сегодня) 😄
Можно назвать положительным ростом отрицательной динамики.
Справедливости ради, вы не учитыветее дивиденды с июля и их реинвестирование в рынок, как раз на подъем.
с $35 (07.2024) до $30.8 (на сегодня)А вы гоздолк их видили? (с)
В комментах все одно и тоже. Падает - плохо
Растет - плохо
Надо же гранты оправдывать
Ох уж эти вечные
надежды на улучшение геополитической ситуациину никуда без них.