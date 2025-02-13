«СПБ Биржа» увеличит до 38 количество компаний, бумаги которых доступны для торгов по выходным

Площадка запустила торги в субботу и воскресенье 1 февраля 2025 года.С 14 февраля 2025 года «СПБ Биржа» добавит акции 22 российских компаний в список бумаг, которые будут доступны инвесторам в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям.Среди них — бумаги «Алросы», «Северстали», «Хэдхантера», «Сбербанка», «Ростелекома», «Сургутнефтегаза», «Транснефти», МТС, «Совкомбанка» и других.«СПБ Биржа» начала биржевые торги по выходным с февраля 2025 года. Они проходят с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности.На старте были доступны акции ВТБ, «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Новатэка», «Полюса», «Сбера», «Норникеля», «Яндекса» и других.С 15 февраля 2025 года начать тестировать торги выходного дня планирует Мосбиржа. Технически она будет готова к ним к 1 марта, сообщала площадка.#новости #спббиржа
Удивительно, что ими кто-то пользуется. Ребята просто кинули клиентов. Куча денег там заморожено в ицб. Совершенно нет гарантий, что не отожмут и это.
Лучше бы пытались разморозить активы клиентов, **злы
Эта кухня после всего еще жива? Удивлен
Куда денется фондовый рынок ?
Походу физикам путь с ММВБ сразу в психушку. Мало трэшака и волатильности на бирже, так добавим утреннюю сессию и выходные дни. А заработают как следует конечно только инсайдеры. А потом ещё призывают в отечественные бумаги вкладываться, смех да и только.
Торговля бумагой по выходным. Ну хоть так.
Туалетной))