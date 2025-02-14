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Артур Томилко
Инвестиции

VK купила 25% разработчика офисного софта Р7

Сумма сделки, по данным РБК, могла составить 2,5-3,5 млрд рублей.

  • О том, что VK закрыла сделку по покупке 25% P7, РБК рассказал источник на ИТ-рынке. Это подтвердили представители обеих компаний.
  • По словам представителя VK, сделка — часть стратегического плана развития подразделения «ВК Технологии». Интеграция с продуктами P7 позволит расширить возможности офисных сервисов компании.
  • Сумму сделки стороны не раскрыли. Близкий к VK источник рассказал, что она могла составить 2,5-3,5 млрд рублей. Он также добавил, что покупка доли в P7 направлена на «на усиление позиций VK Tech» перед IPO. О планах вывести свою дочернюю структуру на биржу группа сообщила в декабре 2024 года.
  • Перед этим, в октябре 2024-го, VK и P7 договорились о технологическом партнёрстве. Сервисы последней интегрировали в «Облако Mail» и «Почту», а также в платформу VK WorkSpace для корпоративных клиентов.
  • P7 в 1998 году основали Лев Баннов и Алексей Рязанов, пишет РБК. Основной продукт компании — пакет приложений «P7 Офис», который включает в себя текстовый редактор, сервисы для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и другое. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «P7» в 2023 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей.

#новости #vk #p7

17
41 комментарий
xbevice

Все до чего дотрагивается майл.ру превращается в г.но. Но что будет, если майлру дотронется до г.вна?

23
4
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4 shizzle ma nizzle

тогда потратит меньше сил

14
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Вадим Д.

Странный выбор траты денег, если честно. Там нет ничего, что могло бы стоить этих денег.

4
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Griby Lenina

Но что будет, если майлру дотронется до г.вна?Там-там.

3
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Max Daniels

Минус на минус дает плюс!

2
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Vitaly Tolstykh

Царь Мидас. Но есть нюанс

1
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Unknown

P7 и до этого было 💩. Просто VK подтвердил ))

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