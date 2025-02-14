VK купила 25% разработчика офисного софта Р7

Сумма сделки, по данным РБК, могла составить 2,5-3,5 млрд рублей.О том, что VK закрыла сделку по покупке 25% P7, РБК рассказал источник на ИТ-рынке. Это подтвердили представители обеих компаний.По словам представителя VK, сделка — часть стратегического плана развития подразделения «ВК Технологии». Интеграция с продуктами P7 позволит расширить возможности офисных сервисов компании.Сумму сделки стороны не раскрыли. Близкий к VK источник рассказал, что она могла составить 2,5-3,5 млрд рублей. Он также добавил, что покупка доли в P7 направлена на «на усиление позиций VK Tech» перед IPO. О планах вывести свою дочернюю структуру на биржу группа сообщила в декабре 2024 года.Перед этим, в октябре 2024-го, VK и P7 договорились о технологическом партнёрстве. Сервисы последней интегрировали в «Облако Mail» и «Почту», а также в платформу VK WorkSpace для корпоративных клиентов.P7 в 1998 году основали Лев Баннов и Алексей Рязанов, пишет РБК. Основной продукт компании — пакет приложений «P7 Офис», который включает в себя текстовый редактор, сервисы для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и другое. По данным «Контур Фокуса», выручка АО «P7» в 2023 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей.#новости #vk #p7
Все до чего дотрагивается майл.ру превращается в г.но. Но что будет, если майлру дотронется до г.вна?
тогда потратит меньше сил
Странный выбор траты денег, если честно. Там нет ничего, что могло бы стоить этих денег.
Но что будет, если майлру дотронется до г.вна?Там-там.
Минус на минус дает плюс!
Царь Мидас. Но есть нюанс
P7 и до этого было 💩. Просто VK подтвердил ))