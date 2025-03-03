Фонд «Восход» вложил 305 млн рублей в российского разработчика нейроинтерфейсов Elvis

Оценка компании составила около 870 млн рублей.Венчурный фонд «Восход», основным инвестором которого выступает «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 305 млн рублей в компанию Elvis, пишут «Ведомости». Она занимается разработкой нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений и стимуляции мозга.Фонд получил долю в капитале Elvis, но её размер стороны не назвали. По данным «Контур Фокуса», с 23 января 2025 года «УК Восход» владеет долей 35% в ООО «Нейроимпланты Элвис». Таким образом оценка разработчика составила около 870 млн рублей.Деньги направят на вывод на рынок слухового нейроимпланта, который «скоро выходит на этап получения регистрационного удостоверения», а также на разработку новых продуктов.Elvis запустили в 2019 году на базе АНО «Лаборатория Сенсор-тех». Компания разрабатывает четыре продукта: импланты для восстановления слуха и зрения, устройство для стимуляции мозга (применяется при неврологических заболеваниях и деменции), а также интерфейс «мозг-компютер».Все разработки планируют вывести на российский рынок в течение четырёх лет. В частности, имплант для восстановления зрения сейчас испытывают на обезьянах, «ориентировочно в 2026-м» собираются начать тесты с добровольцами.Фото «Ведомости» «Восход» уже инвестировал в российских разработчиков нейроинтерфейсов. Летом 2024 года фонд совместно с другими инвесторами вложил 300 млн рублей в компанию Neiry, которая выпускает носимые устройства для «анализа психофизиологического состояния пользователя».#новости #восход #elvis