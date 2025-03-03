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Артур Томилко
Инвестиции

Фонд «Восход» вложил 305 млн рублей в российского разработчика нейроинтерфейсов Elvis

Оценка компании составила около 870 млн рублей.

  • Венчурный фонд «Восход», основным инвестором которого выступает «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 305 млн рублей в компанию Elvis, пишут «Ведомости». Она занимается разработкой нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений и стимуляции мозга.
  • Фонд получил долю в капитале Elvis, но её размер стороны не назвали. По данным «Контур Фокуса», с 23 января 2025 года «УК Восход» владеет долей 35% в ООО «Нейроимпланты Элвис». Таким образом оценка разработчика составила около 870 млн рублей.
  • Деньги направят на вывод на рынок слухового нейроимпланта, который «скоро выходит на этап получения регистрационного удостоверения», а также на разработку новых продуктов.
  • Elvis запустили в 2019 году на базе АНО «Лаборатория Сенсор-тех». Компания разрабатывает четыре продукта: импланты для восстановления слуха и зрения, устройство для стимуляции мозга (применяется при неврологических заболеваниях и деменции), а также интерфейс «мозг-компютер».
  • Все разработки планируют вывести на российский рынок в течение четырёх лет. В частности, имплант для восстановления зрения сейчас испытывают на обезьянах, «ориентировочно в 2026-м» собираются начать тесты с добровольцами.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • «Восход» уже инвестировал в российских разработчиков нейроинтерфейсов. Летом 2024 года фонд совместно с другими инвесторами вложил 300 млн рублей в компанию Neiry, которая выпускает носимые устройства для «анализа психофизиологического состояния пользователя».

#новости #восход #elvis

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