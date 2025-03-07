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Таня Боброва
Инвестиции

Акции Nintendo в Японии упали на 9,2% на фоне опасений, что импортные пошлины США приведут к росту стоимости игровых консолей

Большинство консолей производятся либо в Китае, либо зависят от китайских поставщиков. А против страны ввели пошлины.

  • Акции Nintendo упали на 9,2% на торгах в Токио, до 10,3 тысячи японских иен, — это самое большое дневное падение с августа 2024 года, пишет Bloomberg. С начала 2025-го и до 7 марта 2025 года бумаги компании выросли на 23%.
  • Инвесторы отказываются от акций японских компаний в сфере видеоигр из-за опасений, что введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины против Китая приведут к росту цен на игровые консоли в США, отмечает агентство. Большинство консолей производятся либо в Китае, либо зависят от китайских поставщиков.
  • Некоторые аналитики также считают, что падение акций связано с выходом глобальных фондов из активов в Японии на фоне общей нестабильности на рынках.
  • Например, в последние недели инвесторы пересматривают свои оценки в США, отмечает WSJ. Хотя начали рынки 2025 год бодро: инвесторы были оптимистично настроены по поводу перспектив ИИ-компаний, экономического роста и «дружественной» по отношению к бизнесу администрации президента США.
  • 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым. 4 марта США удвоили пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%. Мексике и Канаде дали отсрочку до 2 апреля 2025 года.

#новости #nintendo

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