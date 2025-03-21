«Я даже не знал, что они публичные»: глава Nvidia извинился за то, что в январе 2025 года обвалил акции компаний на рынке квантовых компьютеров

И признал, что часть его заявлений была ошибочной. В январе Дженсен Хуанг заявил, что действительно «полезные», прикладные квантовые компьютеры появятся лет через 15, и это «оптимистичный взгляд». Это спровоцировало падение акций компаний, связанных с квантовыми вычислениями.Теперь же, выступая на мероприятии Quantum Day, он признал, что ошибся в своих прогнозах — и извинился перед компаниями, чьи акции просели из-за его высказываний, пишет CNBC. Хуанг «удивился», что фондовый рынок отреагировал на его слова.Моей первой реакцией было: «Я даже не знал, что они публичные! Как компания, занимающаяся квантовыми компьютерами, может быть публичной?»Дженсен Хуанг, глава Nvidia. Цитата по WSJТакже Хуанг пошутил, что это «первое мероприятие, где гендиректор пригласил всех рассказать ему, почему он неправ».Дженсен Хуанг — в левом углу. Источник: ReutersВ декабре 2024 года Google представила свой квантовый чип Willow. Компания смогла уменьшить число вычислительных ошибок, что другие учёные пытались сделать «почти 30 лет». В феврале 2025-го квантовый чип Majorana показала Microsoft, тогда же Amazon представила квантовый процессор Ocelot.#новости #nvidia