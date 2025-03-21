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Евгения Евсеева
Инвестиции

«Я даже не знал, что они публичные»: глава Nvidia извинился за то, что в январе 2025 года обвалил акции компаний на рынке квантовых компьютеров

И признал, что часть его заявлений была ошибочной.

  • В январе Дженсен Хуанг заявил, что действительно «полезные», прикладные квантовые компьютеры появятся лет через 15, и это «оптимистичный взгляд». Это спровоцировало падение акций компаний, связанных с квантовыми вычислениями.
  • Теперь же, выступая на мероприятии Quantum Day, он признал, что ошибся в своих прогнозах — и извинился перед компаниями, чьи акции просели из-за его высказываний, пишет CNBC. Хуанг «удивился», что фондовый рынок отреагировал на его слова.

Моей первой реакцией было: «Я даже не знал, что они публичные! Как компания, занимающаяся квантовыми компьютерами, может быть публичной?»

Дженсен Хуанг, глава Nvidia. Цитата по WSJ
  • Также Хуанг пошутил, что это «первое мероприятие, где гендиректор пригласил всех рассказать ему, почему он неправ».
Дженсен Хуанг — в левом углу. Источник: Reuters
Дженсен Хуанг — в левом углу. Источник: Reuters
  • В декабре 2024 года Google представила свой квантовый чип Willow. Компания смогла уменьшить число вычислительных ошибок, что другие учёные пытались сделать «почти 30 лет». В феврале 2025-го квантовый чип Majorana показала Microsoft, тогда же Amazon представила квантовый процессор Ocelot.

#новости #nvidia

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