Microsoft представила квантовый чип Majorana 1 — он позволит создать квантовые компьютеры для задач «промышленного масштаба» за «годы, а не десятилетия»

Для него разработали новый материал — топопроводники.Чип Majorana 1 умещается в руке. Источник: MicrosoftMicrosoft представила «первый в мире» квантовый чип на основе топопроводников. Это особый материал, который поддерживает новое состояние материи — не твердое, жидкое или газообразное, а топологическое.Разработка позволит создать квантовый компьютер для решения задач промышленного масштаба в течение «нескольких лет, а не десятилетий, как предполагалось раньше», заявили в компании. В сочетании с ИИ он сможет, например, найти способ безопасного разложения микропластика или создать самовосстанавливающиеся строительные материалы.Создатели сравнивают прогресс с изобретением полупроводников для современных смартфонов и компьютеров. Новый тип чипов позволит масштабировать число кубитов (строительных блоков квантовых компьютеров) до миллиона.Миллион кубитов — это «необходимый порог», чтобы квантовые компьютеры могли решать реальные экологические и промышленные проблемы. Пока компания разместила на чипе восемь топологических кубитов.Как предполагают разработчики, инновационная архитектура чипа позволит в будущем получить новые квантовые частицы — майорановские фермионы, которые пока не были зарегистрированы.Источник: MicrosoftВ декабре 2024 года Google представила свой квантовый чип Willow. Компания смогла уменьшить число вычислительных ошибок, что другие учёные пытались сделать «почти 30 лет».Ася КарповаМнения13.12.2024Квантовый процессор Google сможет взламывать системы шифрования данных минимум через десять лет — директор лаборатории Quantum AI Сейчас чип Willow использует 105 кубитов, а для взлома криптографии нужны «миллионы вычислительной мощности».#новости #microsoft