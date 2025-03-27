Защита просила отпустить предпринимателя под залог в 1 млрд рублей, но суд 27 марта 2025 года отправил его в СИЗО на два месяца. Вадим МошковичМошковича и ещё нескольких человек, включая бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, задержали 26 марта 2025 года, в офисах компании прошли обыски. Мошковичу и Басову предъявили обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК).Источники «Ъ» рассказали, что уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он получил 100% компании в 2007 году, выкупив долю у одного из основателей Вячеслава Володина, а теперь спикера Госдумы, отмечает газета.В 2018 году «Русагро» выкупила у «Россельхозбанка» права требования по выданным холдингу кредитам на сумму 22 млрд рублей. По версии Бурова, руководители «Русарго» обещали, что он останется совладельцем «Солнечных продуктов», но в итоге захватили бизнес и множество земель. Согласно материалам уголовного дела, сумма ущерба составляет больше 30 млрд рублей.Мошкович вину не признаёт. Адвокаты просили отпустить предпринимателя под залог в 1 млрд рублей, но 27 марта 2025 года суд отправил его в СИЗО на две месяца. Об аресте просило следствие, ссылая на то, что он может улететь за границу частным бортом. Басова, который также не признаёт вину, тоже отправили в СИЗО на два месяца.Акции «Русагро» за два дня обвалились более чем на 30%. На 15:51 мск стоимость одной бумаги составляет 163,88 рубля.Мошкович занимает 55-ю строчку рейтинга Forbes «125 миллиардеров России — 2024». На момент составления рейтинга его состояние оценивалось в $2,7 млрд. С 2022-го он находится под санкциями ЕС, Великобритании и Швейцарии. #новости #русагро