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Евгения Евсеева
Инвестиции

Американские акции пережили «худший» квартал с 2022 года на фоне введения Трампом пошлин против Канады, Мексики и Китая

2 апреля 2025 года президент США объявит о новых пошлинах.

  • Американский индекс S&P 500 за первые три месяца 2025 года упал на 4,6% — это худшее падение с третьего квартала 2022 года, пишет Financial Times.
  • Индекс Nasdaq упал на 10%, что стало худшим показателем со второго квартала 2022 года, отмечает WSJ. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,3%.
Источник: WSJ
Источник: WSJ
  • Снижение связано с беспокойством инвесторов из-за тарифов, которые президент США Дональд Трамп вводит против своих торговых партнёров, сообщает FT. 2 апреля 2024 года он должен объявить о новых пошлинах. Инвесторы боятся, что они замедлят экономический рост и приведут к увеличению цен в США.
  • Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России), с начала 2025-го потеряли в общей сложности более $2 трлн капитализации, пишет CNBC.
  • В последний раз рынки так сильно падали в середине 2022 года, когда Россия объявила о «специальной военной операции» в Украине. Тогда против страны ввели санкции, что привело к росту цен на зерно и нефть.
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости #сша #акции

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