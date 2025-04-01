Американские акции пережили «худший» квартал с 2022 года на фоне введения Трампом пошлин против Канады, Мексики и Китая

2 апреля 2025 года президент США объявит о новых пошлинах.Американский индекс S&P 500 за первые три месяца 2025 года упал на 4,6% — это худшее падение с третьего квартала 2022 года, пишет Financial Times.Индекс Nasdaq упал на 10%, что стало худшим показателем со второго квартала 2022 года, отмечает WSJ. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,3%.Источник: WSJСнижение связано с беспокойством инвесторов из-за тарифов, которые президент США Дональд Трамп вводит против своих торговых партнёров, сообщает FT. 2 апреля 2024 года он должен объявить о новых пошлинах. Инвесторы боятся, что они замедлят экономический рост и приведут к увеличению цен в США.Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России), с начала 2025-го потеряли в общей сложности более $2 трлн капитализации, пишет CNBC. В последний раз рынки так сильно падали в середине 2022 года, когда Россия объявила о «специальной военной операции» в Украине. Тогда против страны ввели санкции, что привело к росту цен на зерно и нефть.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #сша #акции