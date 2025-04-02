Акции Xiaomi упали более чем на 6% после сообщений о смертельном ДТП с участием электромобиля SU7

Погибли трое студентов.На закрытии торгов 2 апреля 2025 года бумаги Xiaomi стоили 44,55 гонконгского доллара за штуку.Авария произошла 29 марта 2025 года в Китае: электроседан SU7 влетел в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч и загорелся. 1 апреля китайские СМИ, как передаёт NYT, сообщили о гибели троих человек.В тот же день участие SU7 в аварии подтвердила Xiaomi на своей странице в Weibo. По её словам, менее чем за 20 минут до ДТП пользователь включил режим помощи водителю «Навигация на автопилоте».Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», сообщает Bloomberg. За пару секунд до столкновения предупредила о препятствии и начала снижать скорость. Водитель якобы схватился за руль, но «было слишком поздно».Xiaomi уточнила, что электромобиль не был оснащён лидарами. А про систему помощи водителю открыто пишет: автомобиль может набирать и снижать скорость, перестраиваться, объезжать зоны, где ведутся работы, но это «умное» вождение, а не «беспилотное». К тому же в Китае водитель обязан держать руки на руле — даже если система «продвинутая».Узнав об аварии, компания сформировала специальную группу, которая поехала на место происшествия, поделилась данными электромобиля с полицией и продолжает с ней сотрудничать.Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь выразил соболезнования семьям погибших и объяснил, что расследование ещё ведётся, но компания не собирается «предпринимать попытки сбежать от ответственности».Источник фото: AsianFinИсточник видео: AsianFin. Фрагменты из него же показало в своём репортаже South China Morning PostSU7 — первый электромобиль Xiaomi. Компания представила его в конце 2023 года. Запас хода — 700 км; разгон — до 100 км/ч за 5,28 секунды; максимальная скорость — 210 км/ч.Продажи открыли в 2024 году и за первый год сбыли свыше 200 тысяч единиц. План на 2025 год — 350 тысяч.#новости #xiaomi #электромобили