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Полина Лааксо
Инвестиции

Акции Xiaomi упали более чем на 6% после сообщений о смертельном ДТП с участием электромобиля SU7

Погибли трое студентов.

  • На закрытии торгов 2 апреля 2025 года бумаги Xiaomi стоили 44,55 гонконгского доллара за штуку.
  • Авария произошла 29 марта 2025 года в Китае: электроседан SU7 влетел в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч и загорелся. 1 апреля китайские СМИ, как передаёт NYT, сообщили о гибели троих человек.
  • В тот же день участие SU7 в аварии подтвердила Xiaomi на своей странице в Weibo. По её словам, менее чем за 20 минут до ДТП пользователь включил режим помощи водителю «Навигация на автопилоте».
  • Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», сообщает Bloomberg. За пару секунд до столкновения предупредила о препятствии и начала снижать скорость. Водитель якобы схватился за руль, но «было слишком поздно».
  • Xiaomi уточнила, что электромобиль не был оснащён лидарами. А про систему помощи водителю открыто пишет: автомобиль может набирать и снижать скорость, перестраиваться, объезжать зоны, где ведутся работы, но это «умное» вождение, а не «беспилотное». К тому же в Китае водитель обязан держать руки на руле — даже если система «продвинутая».
  • Узнав об аварии, компания сформировала специальную группу, которая поехала на место происшествия, поделилась данными электромобиля с полицией и продолжает с ней сотрудничать.
  • Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь выразил соболезнования семьям погибших и объяснил, что расследование ещё ведётся, но компания не собирается «предпринимать попытки сбежать от ответственности».
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FAsianFinPress%2Fstatus%2F1906784329927409704&postId=1902500" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">AsianFin</a>
Источник фото: AsianFin
Источник видео: AsianFin. Фрагменты из него же показало в своём репортаже South China Morning Post
  • SU7 — первый электромобиль Xiaomi. Компания представила его в конце 2023 года. Запас хода — 700 км; разгон — до 100 км/ч за 5,28 секунды; максимальная скорость — 210 км/ч.
  • Продажи открыли в 2024 году и за первый год сбыли свыше 200 тысяч единиц. План на 2025 год — 350 тысяч.

#новости #xiaomi #электромобили

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