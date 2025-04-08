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Артур Томилко
Инвестиции

Американские индексы начали расти на фоне сообщений о возможных торговых сделках США с некоторыми странами

Они падали три торговые сессии подряд.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Bloomberg пишет о «сильнейшем росте» с 2022 года. S&P 500 в моменте рос на 3,5% к предыдущему дню, но на 18:26 мск рост замедлился до 2,84%. Технологический Nasdaq Composite отыграл 2,37%, Dow Jones — 2,10%.
  • Рынок реагирует на заявление министра финансов США Скотта Бессента о возможности заключения торговых сделок с некоторыми странами. По его словам, «приоритет» в переговорах по тарифам получила Япония.
  • После этого президент США Дональд Трам в своей соцсети Truth Social сообщил о возможной сделке с Южной Кореей. Он также заявил, что сделку «очень хочет» заключить Китай, но «не знает как это сделать».
  • До этого Китай объявил, что введёт ответную пошлину на товары из США с 10 апреля 2025 года. А в ответ на угрозы новыми пошлинами от Трампа в КНР пообещали «бороться до конца».
  • Аналитики признают, что переговоры о сделках не гарантируют их заключение, но дают рынкам «передышку» от активных продаж.
Таня Боброва
Деньги
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#новости

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