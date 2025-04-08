Американские индексы начали расти на фоне сообщений о возможных торговых сделках США с некоторыми странами

Они падали три торговые сессии подряд. Скриншот vc.ruBloomberg пишет о «сильнейшем росте» с 2022 года. S&P 500 в моменте рос на 3,5% к предыдущему дню, но на 18:26 мск рост замедлился до 2,84%. Технологический Nasdaq Composite отыграл 2,37%, Dow Jones — 2,10%.Рынок реагирует на заявление министра финансов США Скотта Бессента о возможности заключения торговых сделок с некоторыми странами. По его словам, «приоритет» в переговорах по тарифам получила Япония.После этого президент США Дональд Трам в своей соцсети Truth Social сообщил о возможной сделке с Южной Кореей. Он также заявил, что сделку «очень хочет» заключить Китай, но «не знает как это сделать».До этого Китай объявил, что введёт ответную пошлину на товары из США с 10 апреля 2025 года. А в ответ на угрозы новыми пошлинами от Трампа в КНР пообещали «бороться до конца».Аналитики признают, что переговоры о сделках не гарантируют их заключение, но дают рынкам «передышку» от активных продаж.Таня БоброваДеньгивчераРезкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.#новости