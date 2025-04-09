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Полина Лааксо
Инвестиции

Американский фондовый рынок и крипта ответили ростом на тарифную «паузу» для стран, которые не стали вводить зеркальные меры против США

Для них в течение 90 дней будет действовать только базовая ставка в 10%.

  • По данным CNN Business на 21:03 мск, индекс Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику стоимость бумаг самых крупных промышленных американских компаний, растёт на 6,83%.
  • S&P 500, который отслеживает динамику акций крупнейших по капитализации американских компаний, увеличился на 7,8%.
  • Сводный индекс Nasdaq Composite, включающий несколько тысяч торгующихся на Nasdaq компаний, прибавил 10%.
  • Russell 2000 — этот индекс отслеживает акции фирм с небольшой капитализацией от $300 млн до $2 млрд — получил плюс в 7,34%.
  • Акции Apple прибавили к 21:00 мск 12,29%. Nvidia — 14,86%. Tesla — 17,28%. Microsoft и Amazon — по 8,5% и 9,4% соответственно.
  • Бумаги запрещённой в России Meta подорожали на 10,8%. Alphabet (материнская компания Google) — на 7,4%. Advanced Micro Devices — на 19,3%. Intel — на 16,9%. Oracle — на 11,4%.
Данные по акциям на американских биржах на 20:57 мск. Источник: Finviz
Данные по акциям на американских биржах на 20:57 мск. Источник: Finviz
  • Большинство криптовалют тоже растут. Биткоин за час прибавил 4,32%, Etherium — 7,10%, XRP — 10%, Solana — 9,9%, Cardano — 9%.
Таня Боброва
Деньги
Трамп объявил о «немедленном» повышении пошлин для Китая до 125%

И «паузе» во введении масштабных пошлин.

#новости

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