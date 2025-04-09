Американский фондовый рынок и крипта ответили ростом на тарифную «паузу» для стран, которые не стали вводить зеркальные меры против США

Для них в течение 90 дней будет действовать только базовая ставка в 10%.По данным CNN Business на 21:03 мск, индекс Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику стоимость бумаг самых крупных промышленных американских компаний, растёт на 6,83%.S&P 500, который отслеживает динамику акций крупнейших по капитализации американских компаний, увеличился на 7,8%.Сводный индекс Nasdaq Composite, включающий несколько тысяч торгующихся на Nasdaq компаний, прибавил 10%.Russell 2000 — этот индекс отслеживает акции фирм с небольшой капитализацией от $300 млн до $2 млрд — получил плюс в 7,34%.Акции Apple прибавили к 21:00 мск 12,29%. Nvidia — 14,86%. Tesla — 17,28%. Microsoft и Amazon — по 8,5% и 9,4% соответственно.Бумаги запрещённой в России Meta подорожали на 10,8%. Alphabet (материнская компания Google) — на 7,4%. Advanced Micro Devices — на 19,3%. Intel — на 16,9%. Oracle — на 11,4%.Данные по акциям на американских биржах на 20:57 мск. Источник: FinvizБольшинство криптовалют тоже растут. Биткоин за час прибавил 4,32%, Etherium — 7,10%, XRP — 10%, Solana — 9,9%, Cardano — 9%.Таня БоброваДеньги1чТрамп объявил о «немедленном» повышении пошлин для Китая до 125% И «паузе» во введении масштабных пошлин.#новости