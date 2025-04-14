Акции Apple, Dell и других технологических компаний выросли после новостей о временной отмене пошлин США на смартфоны и ноутбуки

Надолго ли — неясно.К 18:20 мск 14 апреля 2025 года акции Apple растут на 3,2%, Nvidia — на 1,1%, Microsoft — на 0,5%, Dell — на 5%, HP — на 3%, Micron — на 2,65%.В плюсе бумаги и крупнейших азиатских поставщиков, отмечает Reuters. Акции Foxconn (сборщик iPhone) росли на 7,8%, акции Quanta (контрактный производитель ноутбуков) — +5,8%, Inventec (производитель потребительской электроники) — +4,1%.Вечером 11 апреля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа временно освободила смартфоны, ноутбуки, чипы памяти и другие электронные устройства от «взаимных» тарифов. Трамп при этом уже заявил, что в ближайшее время объявит о пошлинах на импорт полупроводников.Ким Форрест из Bokeh Capital Partners отметил, что исключения снизят давление на стоимость потребительских товаров, в частности от Apple. Её устройства стали бы «непродаваемыми», если бы пошлины вступили в силу.Старший аналитик CFRA Research Анджело Зино предположил, что производители техники могут воспользоваться «паузой» и нарастить запасы в США. Изменения в тарифной политике Трампа спровоцировали самые резкие колебания на Уолл-стрит со времен пандемии Covid-19, отмечает Reuters.Евгения ЕвсееваМнения11:40«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.#новости