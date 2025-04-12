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Карина Пардаева
Деньги

Дональд Трамп отменил пошлины на смартфоны, ноутбуки и другую электронику

Меры приняты в интересах Apple, Samsung и их клиентов.

  • Администрация Трампа освободила смартфоны, ноутбуки, чипы памяти и другие электронные устройства от «взаимных» тарифов, пишет Bloomberg.
  • Электронику исключили из пошлин до 125% для Китая и «универсальных» 10% для других стран. Все эти товары в основном не производятся в США, а на локальную сборку понадобятся годы.
  • Сообщение об исключениях появилось уже после того, как Белый дом сообщил, что суммарные пошлины США против Китая составляют 145%.
  • По данным агентства, меры могут оказаться временными, и в будущем эти товары окажутся под новыми тарифами, но вероятно со сниженной ставкой для Китая.

#новости

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