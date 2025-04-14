Брокеры попросили ЦБ смягчить требования для получения статуса квалифицированного инвестора — «Ъ»

В частности, снизить имущественный ценз и порог минимального годового дохода.В апреле 2025 года прошло совещание брокеров, Национальной ассоциации фондового рынка и руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, пишет «Ъ». Участники обсуждали предложение регулятора ужесточить критерии для получения статуса квалифицированного инвестора.Профучастники предлагали сохранить имущественный ценз в 6 млн рублей, если у инвестора есть профильное образование. ЦБ считает, что планка должна составлять 12 млн рублей. По данным «Ъ», стороны также обсуждали снижение порога годового дохода с предлагаемых 20 млн до 3-5 млн рублей.Собеседники «Ъ» считают, что предлагаемый критерий по среднему доходу в 20 млн рублей за последние два года «излишне завышен», и «подавляющее большинство» частных инвесторов не смогут получить статус квалифицированных на этом основании. «Чрезмерно высокие требования» к имуществу приведут к сокращению числа «квалов» на 70-80%.По оценке «Альфа-банка», только 0,4% клиентов соответствуют текущим требованиям, доход свыше 3 млн рублей в год имеют около 5% клиентов. Источник газеты говорит, что ЦБ «взял полторы недели на проработку предложений». В ЦБ заявили, что в ближайшее время подробно пояснят свою позицию.ЦБ опубликовал проект указания о признании инвесторов квалифицированными в марте 2025 года. По плану документ вступит в силу с 23 мая 2025-го. Регулятор выделил два типа обновлённых критериев: самостоятельные (в том числе средний доход в 20 млн рублей в год и имущественный критерий) и комбинированные.#новости