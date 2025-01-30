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Таня Боброва
Инвестиции

ЦБ повысил имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 12 млн рублей

С 1 января 2026 года — до 24 млн рублей.

  • Минимальный размер активов, которыми должен владеть инвестор, чтобы его признали квалифицированным, выросло с 6 млн до 12 млн рублей. Соответствующее указание Центробанка зарегистрировал Минюст.
  • ЦБ считает, что мера позволит сократить число случаев, когда инвестор получает статус квалифицированного, но «не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков».
  • Статус квалифицированного инвестора позволяет торговать более широким набором финансовых инструментов, в том числе иностранными ценными бумагами (исключение — бумаги из стран ЕАЭС, они доступны и неквалифицированным инвесторам).
  • В ноябре 2024 года Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным — он вступит в силу через полгода после официального опубликования, то есть в мае 2025-го.
  • Сейчас получить статус квалифицированного инвестора можно по одному из критериев, которые учитывают объём денежных активов, оборот по сделкам за год, опыт работы с финансовыми инструментами и профильное образование.
  • По новым правилам добавят два критерия — уровень дохода и сдача экзамена. Закон также предусматривает возможность стать квалифицированным инвестором при сочетании нескольких критериев.

#новости

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17 комментариев
Фанат Феникс Мари

Крайне странные критерии. Знакомый принёс на биржу 10млн, за 3 месяца все просадил, но зато статус квала дали.

Что же касается действительно квалов, они не в юрисдикции РФ счета держат 😏

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Sergey Ananiev

да нормальный критерий - если у человека есть 12 мио в ликвидны активах - означает что скорее всего у него это не последние деньги, и он сможет пережить их потерю

2
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Bazel Trevis

Вот где она настоящая инфляция, а не 9,5 %

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5
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Ол Сен

Причина в деньгах? Если 12 млн то умный, а если 6 то дурак?

3
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Марат Шайхутдинов

Чтоб своошники свои деньги на этом казино не просадили. 6

2
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Олег

Больше значит лучше!))

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Aleksei M

Ну так они своих планов точно не достигнут.

- С одной стороны задача рынок вырастить по распоряжению наиглавнейшего
- А с другой они инвесторов отрезают разными заборами от рынка

Сразу видна «согласованность»

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