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Полина Лааксо
Инвестиции

Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным

Такие физлица могут получить доступ к более рискованным финансовым инструментам.

  • Законопроект прошёл второе и третье, заключительное чтение. Статус квалифицированного инвестора присваивают при ответе на одно из требований закона. Среди новых — уровень дохода (планка будет плавающей).
  • Ещё один самостоятельный критерий — сдача специального экзамена. Аттестат выдадут, даже если другим критериям инвестор не отвечает. Минимальный размер дохода и его источники, а также перечень сертификатов установит ЦБ.
  • Получить статус можно «при сочетании различных критериев» — например, образования и опыта работы или совершения сделок. Эти и другие критерии — вроде владения денежными активами на сумму от 6 млн рублей — уже были.
  • По словам ЦБ, привязку к конкретному финансовому инструменту или перечню убрали. Новые поправки также расширили список инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Их без тестирования допустят к закрытым паевым инвестиционным фондам и корпоративным флоатерам.
  • Изменения вступят в силу через полгода со дня официального опубликования закона.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • ЦБ представил новую концепцию признания инвестором квалифицированным в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить размер принадлежащих инвестору активов с 6 млн до 30 млн рублей. Чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
  • В декабре регулятор предложил давать этот статус при наличии юридического и любого экономического образования. Пока это может быть диплом о высшем образовании в сфере экономики, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#новости #цб #инвесторы

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11
22 комментария
Pavel Loginov

Если инвестор квалифицированный, то он на российских биржах и не торгует

28
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2
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Пролетая над ведром картошки.

особенно когда наперсточник меняет правила во время игры.

21
1
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Сергей про е-ком

Так половину VC в полторы строчки ещё никто не чмырил.

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Zloy Marketolog

Среди новых — уровень доходаТо есть какой-нибудь Кокорин с 9 классами образования вполне себе квал инвестор))

8
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Dmitry

Гопники живут по правилу: «раз ты такой умный, то чего такой бедный»

2
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Rattatumor

разблокируйте мне акции мета, с ростом 120% и идите на **й ))
Неквал.

6
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Сергей Старчеус

Не по адресу пишешь. Тебе в госдепартамент США и Евроклир, к тем, кто накладывал санкции.

1
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