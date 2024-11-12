Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным

Такие физлица могут получить доступ к более рискованным финансовым инструментам.Законопроект прошёл второе и третье, заключительное чтение. Статус квалифицированного инвестора присваивают при ответе на одно из требований закона. Среди новых — уровень дохода (планка будет плавающей).Ещё один самостоятельный критерий — сдача специального экзамена. Аттестат выдадут, даже если другим критериям инвестор не отвечает. Минимальный размер дохода и его источники, а также перечень сертификатов установит ЦБ.Получить статус можно «при сочетании различных критериев» — например, образования и опыта работы или совершения сделок. Эти и другие критерии — вроде владения денежными активами на сумму от 6 млн рублей — уже были.По словам ЦБ, привязку к конкретному финансовому инструменту или перечню убрали. Новые поправки также расширили список инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Их без тестирования допустят к закрытым паевым инвестиционным фондам и корпоративным флоатерам.Изменения вступят в силу через полгода со дня официального опубликования закона.Источник фото: «Ведомости»ЦБ представил новую концепцию признания инвестором квалифицированным в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить размер принадлежащих инвестору активов с 6 млн до 30 млн рублей. Чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.В декабре регулятор предложил давать этот статус при наличии юридического и любого экономического образования. Пока это может быть диплом о высшем образовании в сфере экономики, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.#новости #цб #инвесторы
Если инвестор квалифицированный, то он на российских биржах и не торгует
особенно когда наперсточник меняет правила во время игры.
Так половину VC в полторы строчки ещё никто не чмырил.
Среди новых — уровень доходаТо есть какой-нибудь Кокорин с 9 классами образования вполне себе квал инвестор))
Гопники живут по правилу: «раз ты такой умный, то чего такой бедный»
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Неквал.
Не по адресу пишешь. Тебе в госдепартамент США и Евроклир, к тем, кто накладывал санкции.