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Полина Лааксо
Инвестиции

С 2025 года почти все иностранные ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам

Исключение — бумаги эмитентов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

  • И бумаги международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), рассказал ЦБ. Указание зарегистрировал Минюст.
  • «Неквалы» также не смогут приобрести производные финансовые инструменты на такие активы, если «при исполнении происходит их реальная поставка». Цель инициативы — «защитить инвесторов от возможных последствий "недружественных" действий [против] России, а также российских физ- и юрлиц».
  • До 2025 года неквалифицированные инвесторы вправе покупать иностранные ценные бумаги, если эмитент не зарегистрирован в «недружественной» стране, а выплаты по ним не идут через «недружественную» инфраструктуру.
Источник фото: ЦБ
Источник фото: ЦБ
  • 12 ноября 2024 года Госдума приняла закон, который должен упростить получение статуса квалифицированного инвестора.

#новости

77
11
24 комментария
Укладчик стекловаты

Логично. Если покупаешь российские бумаги сегодня, то какая у тебя может быть квалификация 🤣

15
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VC Воин

Какой же это сюр. И смех и грех

1
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Вадим Д.

Всем квалифицированным инвесторам присвоено звание майора.

8
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Orca

Ну морда хитрая

1
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Альвар

«недружественную» инфраструктуру

Это какая?

2
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Sergey Folps

Наша бывшая

4
1
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Будущее вчера

А сейчас они доступны, что ли? Как там инвесторы с Спб кухни себя ощущают?

3
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