С 2025 года почти все иностранные ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам

Исключение — бумаги эмитентов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).И бумаги международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), рассказал ЦБ. Указание зарегистрировал Минюст.«Неквалы» также не смогут приобрести производные финансовые инструменты на такие активы, если «при исполнении происходит их реальная поставка». Цель инициативы — «защитить инвесторов от возможных последствий "недружественных" действий [против] России, а также российских физ- и юрлиц».До 2025 года неквалифицированные инвесторы вправе покупать иностранные ценные бумаги, если эмитент не зарегистрирован в «недружественной» стране, а выплаты по ним не идут через «недружественную» инфраструктуру.Источник фото: ЦБ12 ноября 2024 года Госдума приняла закон, который должен упростить получение статуса квалифицированного инвестора.#новости
Логично. Если покупаешь российские бумаги сегодня, то какая у тебя может быть квалификация 🤣
Какой же это сюр. И смех и грех
Всем квалифицированным инвесторам присвоено звание майора.
Ну морда хитрая
«недружественную» инфраструктуру
Это какая?
Наша бывшая
А сейчас они доступны, что ли? Как там инвесторы с Спб кухни себя ощущают?