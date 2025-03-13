ЦБ определил условия для получения статуса квалифицированного инвестора

Пока это проект. Регулятор планирует, что документ вступит в силу с 23 мая 2025 года.Банк России опубликовал проект указания о признании инвесторов квалифицированными. Регулятор выделил два типа обновлённых критериев: самостоятельные и комбинированные.Самостоятельные критерии: высшее образование, учёная степень, средний доход, размер активов, наличие сертификата, оборот по сделкамПо предложению ЦБ будет учитываться высшее образование по программе специалитета «Финансы и кредит» либо по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы».Учёная степень кандидата или доктора экономических наук — по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».Средний доход будет учитываться за два года, предшествующие году, в котором инвестор подал заявление о признании его квалифицированным. Сумма должна составлять не менее 20 млн рублей в год. Деньги, полученные от продажи недвижимости, регулятор предлагает не учитывать.Имущественный критерий ЦБ установил в январе 2025 года. Минимальный размер активов, которыми должен владеть инвестор, чтобы его признали квалифицированным, вырос с 6 млн до 12 млн рублей. С 1 января 2026 года — 24 млн рублей.Согласно проекту, статус квалифицированного инвестора смогут получить владельцы международных сертификатов CFA, CIIA, FRM либо квалификации в сфере финансовых рынков по российским стандартам.Также такой статус смогут получить те, кто совершал сделки с ценными бумагами за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал и не реже раза в месяц. Совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 млн рублей.Комбинированные критерииСтатус квалифицированного инвестора можно будет получить, если есть высшее образование и доход от 6 млн рублей в год или размер активов от 6 млн рублей в год (с 1 января 2026-го — от 12 млн рублей в год) или достаточный опыт инвестирования.В этих случаях образование может быть по программам специалитета «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» либо по программе магистратуры «Экономика».Такие же комбинации возможны при наличии учёной степени кандидата или доктора экономических наук. Специальности — «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика» или «Мировая экономика».По плану ЦБ, документ должен вступить в силу с 23 мая 2025 года. В этом же месяце должен заработать закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным, который Госдума приняла в ноябре 2024 года. Регулятор предложил детали к этому документу.Статус квалифицированного инвестора позволяет торговать более широким набором финансовых инструментов, в том числе иностранными ценными бумагами (исключение — бумаги из стран ЕАЭС, они доступны и неквалифицированным инвесторам).#новости #цб