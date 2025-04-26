xAI Holdings Илона Маска запланировал привлечь около $20 млрд и получить оценку в $120 млрд — Bloomberg

В марте 2025 года предприниматель сообщил об объединении своего ИИ-стартапа с соцсетью X. xAI ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $20 млрд или большей суммы, рассказали осведомлённые источники Bloomberg. По словам одного из них, холдинг рассчитывает получить оценку в $120 млрд.В случае успеха, сделка может стать вторым по объёму раундом финансирования в истории после $40 млрд, которые привлекла OpenAI в начале 2025 года, отмечает агентство.В феврале источники Bloomberg сообщали, что xAI ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $10 млрд при оценке $75 млрд и партнёрстве с производителем электроники Dell.После этого Илон Маск объявил, что xAI купила соцсеть X в результате сделке с акциями. Компании объединились в xAI Holdings, общая оценка которого, по словам предпринимателя, составила $80 млрд, (X оценили в $33 млрд).#новости #xai