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Виктория Ли
Инвестиции

Владелец OnlyFans ведёт переговоры о продаже платформы за $8 млрд — Reuters

Компания также рассматривает выход на биржу, говорят источники агентства.

  • Компания Fenix International Ltd, владеющая OnlyFans, обсуждает продажу сервиса с группой инвесторов. Как рассказали источники Reuters, возглавляет её американская Forest Road. Сумма сделки может составить $8 млрд.
  • Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Forest Road обсуждала в 2022 году публичное размещение акций OnlyFans, но оно не состоялось.
  • Один из собеседников Reuters также сообщил, что компания ведёт переговоры и с другими потенциальными покупателями, не раскрыв подробностей.
Владелец OnlyFans ведёт переговоры о продаже платформы за $8 млрд — Reuters
  • Единственный владелец Fenix International — Леонид Радвинский. Он выкупил OnlyFans в 2018 году у основателей, семьи Стокли. Изначально платформа предназначалась для инфлюэнсеров и музыкантов. Радвинский поменял направление, превратив её в сервис для подписки на взрослый контент.
  • OnlyFans начала расти во время пандемии: в 2020 году сервис выручил $375 млн, а в 2023 году — $6,6 млрд, следует из данных британских регуляторов. Платформа берёт 20% комиссии от доходов авторов. По словам генерального директора Кейли Блэр, 59% выручки приносит платный контент по запросу (стримы и pay-per-view сообщения), остальное — подписки.

#новости #onlyfans

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