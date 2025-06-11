Nebius Аркадия Воложа вложит $270 млн в строительство дата-центра в Великобритании

У компании уже есть кластеры в США, Франции, Исландии, Финляндии и Израиле. О планах запустить дата-центр в Великобритании говорится в сообщении Nebius. Компания планирует до конца 2025 года «развернуть тысячи процессоров» Nvidia Blackwell.По данным The Telegraph, речь идёт о 4000 чипов, а инвестиции в проект составят 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн).Летом 2024 года нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.В рамках раздела она получила международную часть облачного бизнеса и дата-центр в Финляндии, сервис разметки данных Toloka, разработчика беспилотных автомобилей Avride, а также образовательные сервисы TripleTen.После этого компания под руководством сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа переименовалась в Nebius Group и возобновила торги акциями на Nasdaq. Ключевая идея бизнеса — создание инфраструктуры для ИИ. В сентябре 2024-го компания запустила во Франции коммерческий дата-центр для ИИ с процессорами от Nvidia.Артур ТомилкоДеньги5 маяВолож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры» Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса». #новости #nebius