Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Инвестиции
AI
Деньги
Дизайн
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

Мнение: инвестиционных блогеров в России нужно аккредитовывать, потому что ориентирующиеся на них инвесторы часто сталкиваются с «негативным опытом»

Пример можно взять с Индии.

  • Там «лидеры общественного мнения» должны «раскрывать информацию о своих соцсетях, предоставлять отчётность, показывать, за что получают комиссии, соблюдать правила дистанцирования», рассказала директор Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета при правительстве Наталья Воеводина.
  • Регулировать инвестиционные каналы в соцсетях и самих блогеров могла бы Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), считает она.
Источник фото: Информационный центр правительства Москвы
Источник фото: Информационный центр правительства Москвы
  • Глава НАУФОР Алексей Тимофеев отметил: мнения в интернете «часто абсолютно некомпетентные», но если у них нет признаков инвестрекомендаций, то под действующее регулирование работы инвестиционных советников они не попадают. По его словам, остаётся полагаться на «финансовую грамотность граждан, их здравый смысл и иммунитет к "интернет-гуру"».
  • Председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев считает, что блогеры должны уточнять в публикациях о своей прямой или косвенной заинтересованности в компаниях, о которых пишут: например, о позиции в акциях, вознаграждении от компании за услуги. «В остальных случаях допрегулирование не нужно: инвесторы проголосуют подпиской или отпиской», — говорит он.
Евгения Евсеева
Деньги
У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

Большинство — мужчины, счета предпочитают брокерские, а половина опрошенных считает себя «умеренными» инвесторами.

У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

#новости

7
6
32 комментария