Мосбиржа с 9 августа 2025 года запустит торги на срочном рынке по выходным

Они будут проходить с 09:50 до 19:00 мскДополнительная торговая сессия будет частью следующего за выходными дня, сообщили в пресс-службе площадки.На первом этапе будут доступны все фьючерсы и календарные спреды, кроме валютных контрактов.Для ограничения волатильности ценовые границы по инструментам (индексы, акции, товары) будут сужены и не изменятся в ходе сессии. Корректировка риск-параметров не предусмотрена.В августе 2024 года Мосбиржа разработала план торгов на срочном и фондовом рынке в выходные и праздники. Вариант запуска таких торгов биржа допускала в июне, но детали не приводила.С 1 февраля 2025 года биржевые торги в субботу и воскресенье начала «СПБ Биржа». Мосбиржа тестирует торги выходного дня с 15 февраля 2025-го.#новости