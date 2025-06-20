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Карина Пардаева
Инвестиции

Мосбиржа с 9 августа 2025 года запустит торги на срочном рынке по выходным

Они будут проходить с 09:50 до 19:00 мск

  • Дополнительная торговая сессия будет частью следующего за выходными дня, сообщили в пресс-службе площадки.
  • На первом этапе будут доступны все фьючерсы и календарные спреды, кроме валютных контрактов.
  • Для ограничения волатильности ценовые границы по инструментам (индексы, акции, товары) будут сужены и не изменятся в ходе сессии. Корректировка риск-параметров не предусмотрена.
  • В августе 2024 года Мосбиржа разработала план торгов на срочном и фондовом рынке в выходные и праздники. Вариант запуска таких торгов биржа допускала в июне, но детали не приводила.
  • С 1 февраля 2025 года биржевые торги в субботу и воскресенье начала «СПБ Биржа». Мосбиржа тестирует торги выходного дня с 15 февраля 2025-го.

#новости

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