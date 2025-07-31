Figma привлекла $1,2 млрд в ходе IPO

Компания вышла на биржу.Figma разместилась выше обозначенного ею диапазона — по $33 за акцию, пишут Reuters и Bloomberg. Изначально она объявила диапазон от $25 до $28, затем повысила его до $30-32.Компания будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG.Всего Figma продала 39,6 млн акций — таким образом, она привлекла $1,22 млрд.По подсчётам Bloomberg, капитализация составила $16,1 млрд. С учётом опционов сотрудников и других пакетов — полная стоимость компании может составить $18,5 млрд. По подсчётам Reuters, капитализация Figma составила $19,34 млрд. Такую же оценку приводит CNBC.Источник: FigmaВ сентябре 2022 года Adobe сообщила, что договорилась о покупке Figma за $20 млрд. Обе стороны заявили, что вместе «смогут достичь больших успехов». Но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma, думая, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.В конце 2023 года сделку отменили из-за давления регуляторов. Внимание на риски для конкуренции обратили Еврокомиссия и Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. Adobe согласилась выплатить Figma $1 млрд комиссии за расторжение.Весной 2024 года Figma закрыла сделку по продаже акций сотрудников. Тогда инвесторы оценили компанию в $12,5 млрд.#новости #figma