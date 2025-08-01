«Финам» откроет квалифицированным инвесторам доступ к Токийской фондовой бирже

С 6 августа 2025 года.По словам предправления Владислава Кочеткова, «Финам» станет первым российским брокером, который откроет доступ к бумагам Японии.Торги на японский бирже идут с 3:00 до 10:30 мск. Инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями компаний, среди которых Toyota и Sony.Директор по международному бизнесу «Финама» Алексей Бербеницкий отмечал: японский рынок менее зависим от госрегуляторов — особенно по сравнению с китайским.23 июля 2025 года японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос почти на 4%, достигнув максимального значения с 17 июля 2024 года. На динамике сказались новости о торговой сделке между Японией и США и сообщения о планах премьер-министра Японии Сигэру Исиба подать в отставку.Источник фото: РБК«Финам» также предоставляет доступ к биржам Китая, Гонконга, где «появился устойчивый спрос на бумаги производителя кукол Лабубу», а также США и Европы.Спрос на бумаги на биржах Шанхая и Шеньчженя «оказался менее выраженным, чем ожидалось». Кочетков связывает тенденцию в том числе с часовыми поясами: примерно 80% клиентов живут в регионах, «находящихся в пределах двух часов от московского времени», — им неудобно начинать торговлю в 4:00.#новости