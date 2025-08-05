Акции Figma упали на 27%, до $88 за штуку, но по-прежнему стоят вдвое дороже, чем на IPO

Рыночная капитализация компании составляет около $56 млрд. По итогам торгов 4 августа 2025 года стоимость акций Figma опустилась на $33,4 и составила $88,6. Это на 27% ниже цены закрытия 1 августа 2025 года, когда бумаги торговались по $122.Рыночная стоимость компании упала до $56 млрд, но всё равно почти в три раза превышает сумму, которую Adobe в 2022 году предлагала за её активы, отмечает CNBC.Сооснователь и глава Figma Дилан Филд на Нью-Йорской фондовой бирже. Фото Bloomberg Figma провела IPO 30 июля 2025 года: акционеры компании продали около 37 млн акций по цене $33 за штуку. После начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 июля бумаги подорожали до $85. На закрытии основной сессии они стоили по $115,5, а после поднимались до $147,89 за штуку.Основатель криптостартапа Armor Labs Джон Ван объяснял такие результаты не «рыночным ажиотажем», а «умышленной недооценкой». По его мнению, инвестбанки намеренно занизили цену акций Figma на IPO, чтобы гарантировать своим «постоянным» клиентам скачок цены в первый же день.По словам источника Bloomberg, Figma и банки рассматривали возможность установить более высокую цену IPO, но сооснователь и глава компании Дилан Филд одобрил окончательную стоимость в $33 за бумагу, чтобы привлечь «долгосрочных институциональных акционеров».#новости #figma #акции