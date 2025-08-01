Акции Figma выросли на 250% по итогам первого торгового дня — с $33 за бумагу на IPO до $115

А после основной сессии подорожали до $143,45 — это 11,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 августа 2025 года.Бумаги Figma начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 июля 2025 года — под тикером FIG. Её капитализация составляет $56,3 млрд на момент публикации заметки.Состояние сооснователя компании Дилана Филда увеличилось до $6,1 млрд. Доля соучредителя Эвана Уоллэса оценивается в $3,1 млрд.По словам старшего стратега Renaissance Capital Мэтта Кеннеди, на последние три года пришлось крайне мало «быстрорастущих» первичных размещений со стороны разработчиков программного обеспечения. «Инвесторы, вкладывающиеся в технологические IPO, изголодались по новым сделкам», — объяснил он.Инвестор и бывший менеджер хедж-фонда Джим Крамер отметил, что успех Figma на бирже «затмил» новости о «крепких» финансах запрещённой в России Meta и Microsoft. Хотя стоимость акций, по его мнению, «дико раздута».Выручка Figma по итогам первого квартала 2025 года составила $228 млн. Чистая прибыль — $45 млн.Источник фото: TechCrunchВ сентябре 2022 года Adobe сообщила, что договорилась купить Figma за $20 млрд. Стороны заявили, что вместе «смогут достичь больших успехов», но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma — они думали, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.В конце 2023 года сделку отменили из-за давления регуляторов. Внимание на риски для конкуренции обратили Еврокомиссия и Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. Adobe согласилась выплатить Figma $1 млрд комиссии за расторжение.Весной 2024 года разработчик закрыл сделку по продаже акций сотрудников. Тогда инвесторы оценили Figma в $12,5 млрд. В июне он представил масштабный редизайн и анонсировал ИИ-функции Figma AI. Летом 2025 года открыл всем доступ к сервису для вайб-кодинга Figma Make.#новости