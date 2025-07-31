Microsoft достигла рыночной капитализации в $4 трлн

Компания стала второй в мире после Nvidia, преодолевшей этот рубеж.На 18:27 мск бумаги Microsoft на Nasdaq растут на 4,6% и стоят около $537 за штуку. Рыночная капитализация компании составляет $3,99 трлн, в моменте она превышала $4 трлн, пишет WSJ.Как отмечает издание, инвесторы отреагировали на отчётность компании за четвёртый квартал и весь 2025 финансовый год. Квартальная выручка составила $76,4 млрд (+18% год к году), годовая — $281,72 млрд (+15%). Чистая прибыль за квартал — $27,2 млрд (+24%), за год — $101,8 млрд (+16%).Основной источник выручки — «облачная» платформа Azure: выручка за год выросла на 34%, до $74 млрд. Как указывает WSJ, рост обсуловлен «огромным спросом» на услуги в ИИ-сфере. «Облако и ИИ — движущая сила трансформации бизнеса во всех отраслях и секторах», — заявил глава Microsoft Сатья Наделла.Microsoft стала второй в мире компанией, которая смогла достичь капитализации в $4 трлн. Первым это сделал производитель чипов Nvidia в начале июля 2025 года — он тоже выиграл от ИИ-бума. На 18:27 мск 31 июля рыночная капитализация компании составляет около $4,39 трлн.Источник: wikipedia.org#новости #microsoft