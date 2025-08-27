Акции «Ленты» на Мосбирже росли на 3% после слухов о возможной покупке сети гипермаркетов «О’Кей»

Бумаги последней дорожали почти на 22%. О возможной сделке сообщили «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, «Лента» направила «необязывающее» предложение о поглощении, стороны обсуждают условия.На фоне публикации акции «Ленты» на Мосбирже после открытия основной сессии 27 августа 2025 года подскочили больше чем на 3% и на максимуме достигали 1803,5 рубля за бумагу. На 11:10 мск они торгуются по 1783 рубля (+1,91%).Акции «О’Кей» в моменте росли почти на 22%, до 35,21 рубля за штуку. На 11:12 мск рост замедлился до 12,81%, бумаги торгуются по 32,5 рубля.В декабре 2024 года совет директоров люксембургской O’Key Group S.A, управляющей российской сетью гипермаркетов «О‘Кей», объявил о продаже бизнеса местному менеджменту.В начале 2025 года «Фонтанка» сообщила, что передача компании менеджменту может быть промежуточным этапом. Издание писало, что сеть гипермаркетов с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте»: источник в одном из департаментов «О‘Кея» якобы подтвердил, что компания «из пяти букв» считается «наиболее вероятным кандидатом» на покупку гипермаркетов.#новости #акции #лента #окей