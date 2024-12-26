Совет директоров группы «О‘Кей» продаст бизнес гипермаркетов своему менеджменту

Сеть дискаунтеров «Да!» продолжит работать в периметре группы.Об этом сообщила компания. Решение о продаже гипермаркетов менеджменту приняли после «всестороннего анализа». По мнению совета директоров, оно «отвечает наилучшим интересам группы и всех её акционеров».В результате сделки действующая команда менеджмента «О’Кей» получит в управление сеть магазинов, её товарный знак, логистическую инфраструктуру и прочие «материальные и нематериальные активы», относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.Гипермаркеты продолжат работать под своим названием. Сумма сделки не раскрывается. Для неё потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. Это нужно, так как продавец — головная O’Key Group S.A.После завершения сделки у группы «О‘Кей» останутся в управлении дискаунтеры «Да!», а также инфраструктура, связанная с работой сети.На фоне новостей о продаже взлетели акции «О‘Кей» на Мосбирже: на 14:20 мск они растут на 18%, одна штука стоит 26,79 рубля.Источник: «Лантасервис»#новости #окей
Так все узнали, что О‘Кей еще существует
Ну в Питере он никуда не уходил,работает как и Перекрёсток
Окею бы не помешал ребрендинг
Х‘орошо
переименовать в "гойда"?
Так был вроде:вот эта галочка зеленая появилась как раз) на остальное пока нет деняк
Окей конечно в нулевых, как и Ашан. застрял. По сравнению с ними, Метро на две головы выше