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Евгения Евсеева
Ритейл

Совет директоров группы «О‘Кей» продаст бизнес гипермаркетов своему менеджменту

Сеть дискаунтеров «Да!» продолжит работать в периметре группы.

  • Об этом сообщила компания. Решение о продаже гипермаркетов менеджменту приняли после «всестороннего анализа». По мнению совета директоров, оно «отвечает наилучшим интересам группы и всех её акционеров».
  • В результате сделки действующая команда менеджмента «О’Кей» получит в управление сеть магазинов, её товарный знак, логистическую инфраструктуру и прочие «материальные и нематериальные активы», относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.
  • Гипермаркеты продолжат работать под своим названием. Сумма сделки не раскрывается. Для неё потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям. Это нужно, так как продавец — головная O’Key Group S.A.
  • После завершения сделки у группы «О‘Кей» останутся в управлении дискаунтеры «Да!», а также инфраструктура, связанная с работой сети.
  • На фоне новостей о продаже взлетели акции «О‘Кей» на Мосбирже: на 14:20 мск они растут на 18%, одна штука стоит 26,79 рубля.
Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Flantaservice.com%2Findex.php%2Fabout-us%2Fproject%2F15-roznichnaya-set-o-kej&postId=1730253" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Лантасервис</a>»
Источник: «Лантасервис»

#новости #окей

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22 комментария
Покушай булочек

Так все узнали, что О‘Кей еще существует

1
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Kseniia Grishniakova

Ну в Питере он никуда не уходил,работает как и Перекрёсток

4
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Kkkate

Окею бы не помешал ребрендинг

1
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Тучка

Х‘орошо

1
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Malkiel Falcone

переименовать в "гойда"?

1
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Kseniia Grishniakova

Так был вроде:вот эта галочка зеленая появилась как раз) на остальное пока нет деняк

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Allestor Klei

Окей конечно в нулевых, как и Ашан. застрял. По сравнению с ними, Метро на две головы выше

1
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