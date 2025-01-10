Гипермаркеты «О’Кей» с «высокой вероятностью» могут перепродать «Ленте» — «Фонтанка»

В «Ленте» же говорят, что слухи не комментируют.В декабре 2024 года совет директоров люксембургской O’Key Group S.A, управляющей российской сетью гипермаркетов «О‘Кей», объявил о продаже бизнеса местному менеджментуПо данным «Фонтанки», этот шаг обсуждали внутри компании «как минимум» с середины 2024 года. «Принципиальное» решение приняли после публикации отчётности за 2023 год: в нём фирма зафиксировала чистый убыток в 2,9 млрд рублей при чистой прибыли в 200 млн в 2022-м.Убытки связаны с «высокой закредитованностью» ритейлера, пишет издание. По данным СПАРК, задолженность ООО «О‘Кей» составила по итогам 2023 года 57 млрд рублей. И обслуживать этот долг «становится всё сложнее».Передача бизнеса менеджменту может быть «промежуточным звеном», предполагает издание, а конечным покупателем станет «Лента». Источники «Фонтанки» в одном из департаментов «О‘Кея» подтвердили, что компания «из пяти букв» считается «наиболее вероятным кандидатом» на покупку гипермаркетов. Внутри компании о продаже официально не сообщали, а также заверили сотрудников, что «в ближайший год ничего не изменится».Источник издания в неназванной розничной сети также предполагает, что передача гипермаркетов «О’Кей» менеджменту — лишь «этап для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию для дальнейшей продажи». Он тоже называет возможным покупателем «Ленту». По его словам, X5 Group не сможет купить гипермаркеты, так как «ей не позволит ФАС», «Магниту» нужно «укреплять позиции в Москве», где у «О‘Кея» только 16 магазинов, а «Метро» и «Ашан» — «убыточны и бесперспективны».В «Ленте» на запрос издания сообщили, что не комментируют слухи, но напомнили, что стратегия компании, опубликованная в 2021-м, предусматривает сделки.Источник: «Ведомости»#новости #окей #лента
окей оби. кроме тампонов и горошка зеленого скоро на полках ничего и не будет, как не переименовывай...
люди будут ходить как на выставку в продуктовый.
сметану будут в бидонах привозить. на развес продавать.
причем если привезут до обеда - то до обеда она будет густой.
а после обеда она будет жидкая как вода уже.
но для таких умных как я особо умные научились обходить это. в жидкую сметану добавляют чуток муки и опа снова густая и тяжелая...
Уже в этом году я заметил, снижение ассортимента в сетях, относительно 2021. В хороших сетях масс маркета, как могут размазывают товар по полкам и создают иллюзию выбора, в плохих сетях даже не парятся и оставляют пробелы. Это все плавно происходит и когда регулярно ходишь в магазины не замечаешь, но если приезжаешь в Россию раз в год-два, то заметно очень. Еще орнул с того, что все переведи на кириллицу 😃
Всего на полках в достаточно мере представлено для широкого потребеления.
И ещё кругом эта гребаная шринкфляция, которая в моё время называлась на&балово.
Куда не сунься, в любом отделе.
Щас, погоди чуть-чуть, еще немного и развалимся. Нужно только немного подождать
И все чинно, благородно, по старому, только романтизму нету
Ашан выдавили, магнит отжали, окей вынудили продать. Ахуенный инвестиционный климат, прям кайфую....