Главы крупнейших технологических компаний встретились с Трампом на ужине в Белом доме и пообещали продолжить инвестировать в экономику США

На мероприятии не было Илона Маска и главы Nvidia Дженсена Хуанга.Источник: WSJУжин посетили гендиректор Meta* Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Google Сундар Пичаи, глава OpenAI Сэм Альтман, а также представили других технологических компаний и отраслевых организаций.Миллиардера Илона Маска тоже приглашали на встречу, но он заявил, что не сможет прийти и отправил своего представителя, пишет Financial Times.В начале ужина президент США Дональд Трамп отметил, что его администрация стремится поддержать строительство дата-центров за счёт «доступной» электроэнергии и выдаче разрешений.Марк Цукерберг заявил, что Meta* инвестирует в экономику США $600 млрд до 2028 года. В августе 2025 года Тим Кук также объявил о планах Apple вложить дополнительные $100 млрд в производство в США.За счёт инвестиций, компании стараются избежать пошлин на импорт, отмечает Bloomberg. На встрече Трамп «дал понять», что компании, согласные строить инфраструктуру в США, будут получать льготы и послабления.Также представители Google и Microsoft пообещали поддержать инициативу супруги Трампа Мелании и инвестировать в развитие образовательных технологий на базе ИИ.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.