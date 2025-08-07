Apple пообещала вложить ещё $100 млрд в производство на территории США, чтобы избежать пошлин на свои устройства

Одновременно с этим Трамп объявил о планах ввести 100%-ные тарифы на импорт чипов, но пообещал освободить от них Apple и другие компании, которые инвестируют в США.Фото BloombergО намерении Apple вложить ещё $100 млрд в местное производство глава компании Тим Кук объявил в преддверии встречи с Трампом в Белом Доме.Новые инвестиции станут частью «Американской производственной программы», направленной на расширение цепочки поставок и перенос производственных мощностей в США, рассказала Apple. В число партнёров компании войдут производитель стёкол Corning, поставщики полупроводников Applied Materials, Texas Instruments и другие.В частности, Corning выделит завод в Кентуки под производство защитных стёкол для iPhone и Apple Watch. Apple вложит в проект $2,5 млрд. В будущем предприятие должно производить 100% стёкол для устройств, продаваемых по всему миру.После того как Кук представил план Трампу, президент США объявил, что намерен ввести 100%-ные пошлины на импорт чипов. Он отметил, что тарифы не будут распространяться на Apple и другие компании, которые инвестируют в американское производство.После этого министр национального развития Тайваня Лю Цзиньцин заявил, что местный производитель микропроцессоров TSMC будет освобождён от пошлин. Министр орговли Южной Кореи Ё Хан Гу также сообщил, что чипы Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться тарифами. До этого компании анонсировали запуск производства в США, поясняет Bloomberg.В феврале 2025 года Apple объявила о планах инвестировать $500 млрд в производство в США и создать 20 тысяч рабочих мест в течение четырёх лет. Компания запланировала построить завод в Хьюстоне, для совместного с Foxconn производства серверов, а также расширить мощности своих дата-центров в нескольких штатах.Администрация Трампа рассчитывала, что высокие пошлины против Китая подтолкнут Apple к переносу производства iPhone в США. Однако большинство экспертов указывали, что в ближайшем будущем компания вряд ли сможет это сделать из-за недостатка поставщиков, мощностей и рабочей силы. Вместо этого Apple сосредоточилась на развитии заводов в Индии.#новости #apple #трамп