Криптобиржа Gemini братьев Уинклвосс провела IPO на Nasdaq — в первый день торгов акции росли на 32,2%

А капитализация компании достигала $4,4 млрд. Фото ReutersЦена размещения составила $28 за бумагу. Всего компания продала около 15,2 млн акций и привлекла $425 млн. Число заявок на покупку в ходе IPO в 20 раз превысило предложение, отмечает Reuters. Одним из инвесторов также выступила сама биржа Nasdaq. После размещения у основателей Gemini братьев Уинклвосс осталось около 75 млн акций на сумму примерно $2,78 млрд.В начале торгов акции Gemini (под тикером GEMI) выросли на 32,2%, до $40 за бумагу. После этого цена скорректировалась до $33 за штуку. Gemini воспользовалась благоприятной рыночной конъюнктурой — ростом интереса к криптовалютам на фоне смягчения регулирования в США, отмечает Reuters. При этом за первое полугодие 2025-го компания получила чистый убыток в $282,5 млн.Тайлер и Кэмерон Уинклвосс — братья-близнецы, получившие известность после суда с Марком Цукербергом. Они обвиняли его в краже идеи Facebook и кода, на котором работала соцсеть. В 2008 году стороны заключили мировое соглашение: Уинклвоссы получили $65 млн деньгами и акциями Facebook. С 2013 года братья начали инвестировать в криптовалюту, а в 2015 запустили Gemini. На сентябрь 2025 года она занимает 16 месте в рейтинге криптобирж от CoinGecko, который учитывает ликвидность, объёмы торгов, безопасность и другие параметры.