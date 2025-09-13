Криптобиржа Gemini братьев Уинклвосс провела IPO на Nasdaq — в первый день торгов акции росли на 32,2%

Цена размещения составила $28 за бумагу. Всего компания продала около 15,2 млн акций и привлекла $425 млн.

Число заявок на покупку в ходе IPO в 20 раз превысило предложение, отмечает Reuters. Одним из инвесторов также выступила сама биржа Nasdaq.

После размещения у основателей Gemini братьев Уинклвосс осталось около 75 млн акций на сумму примерно $2,78 млрд.



В начале торгов акции Gemini (под тикером GEMI) выросли на 32,2%, до $40 за бумагу. После этого цена скорректировалась до $33 за штуку.

Gemini воспользовалась благоприятной рыночной конъюнктурой — ростом интереса к криптовалютам на фоне смягчения регулирования в США, отмечает Reuters. При этом за первое полугодие 2025-го компания получила чистый убыток в $282,5 млн.

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс — братья-близнецы, получившие известность после суда с Марком Цукербергом. Они обвиняли его в краже идеи Facebook и кода, на котором работала соцсеть. В 2008 году стороны заключили мировое соглашение: Уинклвоссы получили $65 млн деньгами и акциями Facebook.